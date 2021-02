Na Super Bowl, Amanda Gorman dedicou um poema aos “capitães da pandemia”

O poema de Amanda Gorman na cerimónia de tomada de posse de Joe Biden ainda ecoava pela Internet quando a NFL lançou o novo vídeo da poeta norte-americana de 22 anos. Na noite da Super Bowl, Gorman homenageou três capitães. Nenhum deles joga futebol americano.

Suzie Dorner é a enfermeira chefe de uma unidade de cuidados intensivos em Tampa, na Flórida. James Martin é um veterano de guerra e Trimaine Davis tem angariado computadores para que as crianças de meios menos privilegiados na sua comunidade consigam aceder à Internet e continuar a aprender durante uma pandemia. “Hoje, honramos os nossos três capitães pelas suas acções e impacto, num tempo de incerteza e necessidade. Eles tomaram a iniciativa, excedendo todas as expectativas e restrições, erguendo as suas comunidades e vizinhos, curadores e educadores”, disse Amanda Gorman.

Os três foram os capitães honorários do jogo final do campeonato da NFL, que decide o campeão da temporada da principal liga de futebol americano dos Estados Unidos. “Pois, apesar de os honrarmos hoje, são eles que, todos os dias, nos honram”, termina o texto Chorus of the Captains.

O poema, que ganha vida com as palavras faladas, pausas e gestos de Amanda Gorman, já estava a ser preparado antes do convite para a cerimónia de posse do novo Presidente dos EUA. “Também queria ser a primeira a dizer que, embora possa parecer que esta oportunidade veio depois da minha fama da tomada de posse, ando a falar com a Super Bowl há semanas, muito antes do meu convite para a tomada de posse”, escreveu nas redes sociais, depois de ter sido anunciada como uma das protagonistas das celebrações pré-jogo, que sagrou campeões os Tampa Bay Buccaneers (e Tom Brady).

Amanda Gorman tornou-se a mais jovem poetisa a marcar presença numa tomada de posse de um Presidente norte-americano, desde que há memória. Desde que apresentou The Hill We Climb (A Colina Que Subimos, em português), as vendas dos seus três livros explodiram e a jovem de 22 anos foi convidada para programas de televisão, assinou um contrato com a agência de modelos IMG e foi capa da revista Time. Agora, tornou-se a primeira poetisa a ser convidada para dizer um dos seus poemas na Super Bowl.