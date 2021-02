Na Polónia, a Igreja uniu-se à política e os católicos afastam-se

Katarzyna Lipka já não é católica, e diz que é uma afirmação política. Foi na Igreja - um farol de liberdade nos tempos comunistas - que esta mulher de 35 anos assinalou os principais marcos da sua vida, como fizeram a maioria dos polacos. E como muitos, tinha vindo a afastar-se. Em Novembro, depois de os tribunais do país, com a ajuda do lobby dos bispos, decretaram a repressão ao aborto, Lipka decidiu libertar-se.