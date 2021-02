As grandes plataformas na fronteira entre liberdade de expressão e desinformação. “Não pensemos que a regulação vai resolver tudo”

Neste episódio do Agenda Europa, conversamos sobre equilíbrio entre liberdades e regulamentação das redes sociais com a eurodeputada Isabel Santos, do Partido Socialista.

A cada episódio do Agenda Europa, ouvimos novas vozes sobre o que esperam ver no topo da agenda europeia. Esta semana, ouvimos Mónica Carneiro, de 26 anos.

Subscreva o Agenda Europa na Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.

Este programa tem o apoio do Parlamento Europeu.