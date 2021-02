Manifestações gigantescas na Birmânia, uma semana depois do golpe militar

Alguns manifestantes na quinta-feira passaram a centenas na sexta, na Birmânia, com estudantes e professores a aderir à campanha de desobediência civil e a afirmar o seu apoio ao Governo deposto pelos militares. No fim-de-semana, os protestos não pararam de crescer, com dezenas de milhares de pessoas a marcharem nas principais cidades. Esta segunda-feira, uma semana depois do golpe na Birmânia, há manifestações em dezenas de cidades e vilas, grandes e pequenas – só em Rangum, capital económica do país, centenas de milhares de pessoas saíram à rua, escreve o diário Le Monde.

A campanha de desobediência civil já começou a semana passada, quando muitos médicos declararam que não trabalhariam para os generais. Nos protestos do fim-de-semana, em Rangum, Mandalay e na capital, Naypyidaw, começaram a juntar-se outros funcionários públicos, para além de advogados, estudantes e cada vez mais monges. Com milhares e milhares de enfermeiras a responderem agora ao apelo para uma greve geral, há fotografias de hospitais encerrados nas redes sociais. Como outros a seu lado, muitas enfermeiras agitam bandeiras vermelhas da Liga Nacional para a Democracia (NLD), de Aung San Suu Kyi, detida há uma semana.

“Nós, agentes de saúde, dirigimos esta campanha para exortar todo o pessoal do governo a juntar-se [ao movimento de desobediência civil]”, afirmou à Reuters Aye Misan, enfermeira num hospital governamental da maior cidade birmanesa. “A nossa mensagem a todos é que devemos abolir este regime militar e lutar pelo nosso destino.”

“Libertem os nossos dirigentes”, “respeitem os nossos votos”, “rejeitem o golpe de Estado”, lê-se em faixas e cartazes de cortejos encabeçados por monges. “Antes vivíamos no medo, mas tivemos um governo democrático durante cinco anos. Já não temos medo. Não nos vamos ficar”, disse à AFP Kyan Zin Tun, um engenheiro de 29 anos que se manifestava em Rangum.

O apelo dos activistas que têm tentado mobilizar a população para os protestos – que, uma semana depois do golpe, parecem mais bem organizados – resume-se nas palavras de Ei Thinzar Maung, citado pelo jornal Myanmar Now, sediado em Rangum: “Deitar abaixo a ditadura militar.”

E enquanto as forças de segurança usaram pela primeira vez canhões de água para tentar dispersar as multidões na capital, Naypyidaw, a contestação saiu à rua em muitas outras cidades, com milhares de pessoas a desfilarem na cidade costeira de Dawei, no Sudeste, ou Myitkyna, capital do estado de Kachim, no extremo Norte da Birmânia. De Tangu, a 300 km de Rangum, chegam vídeos onde se vêem centenas de pessoas a protestar com as buzinas das suas motas, o mesmo som que chega de Gwa, no estado de Rakhine.

A conta da revista Frontier Myanmar no Twitter mostra imagens de protestos em locais tão distintos como os subúrbios industriais de Hlaing Tharyar, a partir de onde a população marchou para se juntar às grandes manifestações no centro de Rangum, até às 5000 pessoas que se juntaram numa concentração em Mindar, estado de Chin, onde se concentra a etnia chin, cristã protestante, em “mais um sinal de que a resistência está a ultrapassar as divisões étnicas da Birmânia”.

Avisos e SMS

Os militares permanecem em silêncio e os media do Estado nem sequer mencionaram a existência de manifestações durante o fim-de-semana. Esta segunda-feira avisam que quem perturbar “a estabilidade pública deve receber uma resposta através de medidas eficazes”.

Depois de ter cortado a Internet, o Exército permitiu o restabelecimento de parte das ligações, mas como no domingo, a maior parte das comunicações entre manifestantes faz-se por SMS – a empresa de telecomunicações norueguesa Telenor Group, que gere a Telenor na Birmânia, anunciou que as chamadas e SMS seriam gratuitas para os seus utilizadores até a rede estar restaurada.

A actual vaga de contestação só pode ser comparada com o levantamento popular dos monges em 2007, violentamente reprimido pelo Exército. Um ano depois os generais organizaram um referendo a uma nova Constituição, que garantia que mantinham um poder considerável mas abria a porta um Governo civil.

O frágil processo de democratização em curso foi subitamente interrompido a 1 de Fevereiro, quando o general Min Aung Hlaing, chefe do Estado-Maior General, tomou o poder, alegando fraude generalizada nas eleições de Novembro, que a NLD de Suu Kyi venceu com maioria absoluta e onde os observadores internacionais não constaram problemas importantes. Face a uma participação elevada, o partido admitia promover uma nova revisão constitucional – o texto em vigor reserva aos militares um quarto dos lugares no Parlamento e o controlo de três ministérios, Defesa, Interior e Fronteiras.

Rohingya e minorias

Alguns observadores sublinham a ambição pessoal de Min Aung Hlaing, que está a chegar à idade da reforma, como factor para perceber o golpe. Alvo de sanções por parte dos Estados Unidos em 2019, o general supervisionou de perto a repressão que levou 800 mil muçulmanos rohingya a fugir para o Bangladesh, em 2017. Suu Kyi tem sido muito criticada pela sua inacção e silêncio face ao massacre desta minoria, denunciado como um “genocídio” por muitas organizações – os protestos contra o seu derrube e detenção já chegaram a zonas onde vivem diferentes grupos étnicos, incluindo os que a acusaram de ignorar as minorias.

Prémio Nobel da Paz em 1991, Suu Kyi passou quase 15 anos em detenção domiciliária durante décadas de luta contra a junta militar. Para já, os militares dizem tê-la acusado de importar ilegalmente seis wakie-talkies.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas pediu a sua libertação logo depois do golpe, enquanto o relator especial da ONU para o país, Thomas Andrews, escreveu no Twitter que “os manifestantes na Birmânia continuam a inspirar o mundo à medida que as suas acções se espalham” pelo país. “A Birmânia está a erguer-se para libertar todos os que foram detidos e rejeitar a ditadura militar de uma vez por todas. Estamos convosco.”