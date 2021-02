Póvoa do Varzim vai ter o seu primeiro parque para crianças com problemas de mobilidade

Câmara Municipal da Póvoa do Varzim

O espaço de recreio foi pensado para se adaptar às necessidades de crianças com mobilidade reduzida e deficiências motoras e deve estar concluído em Abril.

A Câmara Municipal da Póvoa de Varzim quer transformar a sua cidade num espaço inclusivo. Depois de acolher o primeiro mundial de desporto escolar adaptado, o próximo passo é a criação do novo Parque Infantil da Avenida do Mar, adaptado a crianças com problemas de mobilidade e cuja construção prevê-se que esteja concluída em meados de Abril.

O espaço de recreio vai contar com instalações lúdicas, próprias para pessoas com necessidades especiais, como um baloiço exclusivo para crianças em cadeira de rodas e pavimentos amortizados, não descurando os equipamentos infantis comuns, de uso generalizado.

Para o presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Aires Pereira, o projecto responde às necessidades de acolhimento de “todas as crianças poveiras, sem excepção”, dando-lhes “igualdade de oportunidades para brincar, crescer e progredir”.

O parque vai ser construído numa zona de estacionamento desactivada, perto das instalações do Movimento de Apoio de Pais e Amigos ao Diminuído Intelectual (MAPADI), cuja principal missão é também “promover a prestação de serviços de qualidade à pessoa com deficiência intelectual do concelho da Póvoa de Varzim”, através de várias actividades lúdicas e terapêuticas. A obra vai ter um custo total de cerca de 150 mil euros.

Texto editado por Ana Fernandes