Património arqueológico de Vila Velha de Ródão ameaçado por plantações

Plantio de eucaliptos no sítio de uma mina romana foi apenas o último de vários casos detectados pela Associação de Estudos do Alto Tejo. Autoridades assumem dificuldade para fiscalizar operações agro-florestais.

A Direcção Regional de Cultura do Centro participou à GNR a destruição de um sítio arqueológico em Vila Velha de Ródão onde se localizava uma antiga mina romana, após o plantio de eucaliptos no local. Mas quer a DRCC, quer a Associação de Estudos do Alto Tejo, organização que há décadas investiga e tenta salvaguardar o património arqueológico desta região, assumem “grande preocupação” com a cadência de situações deste género. Ainda em Novembro passado, outro caso, no mesmo concelho, deu origem a uma queixa-crime contra o proprietário de uma exploração agrícola, explicou ao PÚBLICO a DRCC.