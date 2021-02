Encarregados de Educação reclamam construção de escola em Fernão Ferro

Petição realizada com o apoio da Câmara Municipal do Seixal levou proposta até à Assembleia da República.

Após a realização de uma petição que contou com mais de 4000 assinaturas de pais e encarregados de educação das escolas de Fernão Ferro, foi apresentada na Assembleia da República uma proposta que recomenda o Governo a iniciar, a breve prazo, a construção de uma escola de 2º e 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário na freguesia do concelho do Seixal.

A resolução foi aprovada por todos os partidos à excepção do Partido Socialista, que se absteve na votação.

O presidente da autarquia, Joaquim Santos, sublinhou que “agora que a maioria da Assembleia da República decidiu pela construção da escola da freguesia de Fernão Ferro, vamos continuar a pressionar o Ministério da Educação e o Governo para avançar com o projecto e depois com as obras”.

De acordo com a autarquia, a construção do estabelecimento de ensino é de “extrema importância para o concelho e para os seus munícipes”, visto que na freguesia de Fernão Ferro habitam quase 20.000 habitantes, dos quais cerca de 2800 são menores de 14 anos.

Dada a inexistência de escolas do 2º e 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário na freguesia, os encarregados de educação vêem-se obrigados a procurar alternativas, muitas vezes no concelho vizinho.

Além do mais, a Escola Básica Dr. Carlos Ribeiro, sede do agrupamento de escolas de Pinhal de Frades, que abrange as escolas de Fernão Ferro, conta, actualmente, com dez turmas a mais do que a sua capacidade. Assim, a autarquia reforça que as infra-estruturas de ensino actuais são “insuficientes para garantir os interesses dos munícipes e da freguesia e assegurar o direito a uma escola pública e de qualidade para todos”.