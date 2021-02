Pais, lembrem-se destas palavras: rotina, calma e faço o que posso

Depois de 15 dias de interrupção lectiva para o Governo reorganizar a entrega dos kits informáticos, lá vamos nós para o ensino remoto novamente. Para os pais que estão em teletrabalho não resta outra opção, a não ser arregaçar as mangas e encontrar um equilíbrio entre a sua obrigação de manter o seu trabalho à distância e dar a atenção que o seu filho ou filhos necessitam. Esta não é uma tarefa simples e nem sequer possível para todas as famílias, porque muitos pais não têm sequer condições de ajudar as crianças a acompanharem as aulas em vídeo nem de as ensinar.

Em tempos ditos “normais” já muitos pais perderam a cabeça com lutas intermináveis à volta dos TPC, agora a situação é bastante mais complexa e vale a pena tentar organizar a família e pensar numa solução de compromisso para todos. Pais, unam-se para que o ensino à distância resulte e responsabilizem a criança em tudo o que ela puder fazer sem o seu apoio directo.

Há que ter uma atitude positiva, porque uma coisa é certa: se só olharmos para o que pode correr mal, podemos abrir as portas para o desânimo e não só não fazemos o nosso trabalho, como também não ajudamos os nossos filhos. E, sim, haverá dias que parecem que nunca mais acabam porque tudo vai correr mesmo mal! Aceite este facto e tente novamente no dia seguinte.

Ficam aqui algumas ideias que podem ajudar os pais de crianças até os 12 anos a reduzirem a tensão neste momento: