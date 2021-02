Sete restaurantes vegetarianos (e resistentes) a Norte

Com mais ou menos dificuldades — e mais ou menos cuidados com o tipo e com a quantidade de embalagens que utilizam no take away — há ainda bastante oferta de comida vegetariana a Norte. A Fugas deixa algumas ideias e sugestões.

Gosto Superior (Braga)

O vegetariano mais antigo de Braga, na Praça Mouzinho de Albuquerque, o conhecido Campo Novo, não fecha, que é como quem diz que serve comida vegetariana — take away ou entregas — de segunda a segunda, das 12h às 15h ao almoço e das 19h às 21h30 para o jantar. Diariamente, Fábio e Viviane colocam nas suas redes sociais três opções (6,50 euros mais 50 cêntimos de taxa de embalagem ecológica). Para além disso, o restaurante Gosto Superior já está a aceitar encomendas de bolos, cupcakes, donuts e naked cake para o dia dos namorados. Quem por aqui passar também tem à disposição saquinhos de chá, produzido pelo casal nos terrenos do projecto de permacultura Bhumi.

Praça Mouzinho de Albuquerque, 29 Braga

Telefone: 253 217 681

Em Carne Viva (Porto)

Francesinha, Sem espinhas à lagareiro (tofu grelhado com algas do Atlântico, cobertura crocante de broa em ervas, grelos salteados e batata a murro), Risotto de cogumelos, Flor de seita com arroz de tomate e Taco de alheira em vinho do Porto com três purés. O chef e proprietário Victor Rodrigues foi obrigado a redimensionar o menu e a reduzir o nível de elaboração de alguns dos pratos quase num nível de “alta cozinha vegetariana”. Reduziu na “sofisticação” e agora prepara “pratos mais consensuais” divulgados através das redes sociais. O restaurante Em Carne Viva oferece a sobremesa se levantar a encomenda no restaurante — mas também entrega na zona do grande Porto.

Avenida da Boavista, 868 Porto

Telefone: 932352722

Manna (Porto)

Fomos conhecer o espaço Manna há coisa de um ano. Vários confinamentos depois, Sara e Hélder continuam a resistir. “Estamos a fazer tudo o que podemos”, diz Hélder, a trabalhar “todos os dias” com entregas ao postigo (take away que, por opção, não existia antes da pandemia) e em casa entre as 9h30 e as 18h30. No site do espaço, bem como nas redes sociais, é possível encontrar um prato diferente por dia, a lista de comidas e de bebidas, assim como todos os produtos da padaria (ligeiramente mais limitado “para não gerar desperdício"), mercearia e garrafeira. “Tentamos ser criativos”, anota um dos proprietários do espaço no Porto — as aulas de yoga já estão suspensas há uns meses — que acaba de relançar as pizzas de massa mãe vegetarianas e veganas com ingredientes locais, sazonais e orgânicos, “um sucesso no anterior confinamento”. O catálogo de livros e revistas também se encontra disponível.

Telefone: 916 285 608

O Macrobiótico (Porto)

Na rua do Bonfim, o restaurante vegetariano O Macrobiótico entrega os pratos do dia entre as 12h e as 15h. O menu de sopa e prato fica por 9,50 euros (embalagens incluídas) ou ou pode levar a sua “marmita” e a refeição fica um euro mais barata. Também está disponível a entrega de refeições e outros produtos em casa (taxa de entrega de 2,50 euros até cinco quilómetros e de 5 euros de cinco a dez quilómetros).

Rua do Bonfim 63, Porto

Telefone: 964 246 130

Cantina CAAA (Guimarães)

Dentro do Centro para os Assuntos da Arte e Arquitectura está há algum tempo a Cantina, espaço com uma mesa gigante e comunitária que entretanto alterou os seus planos para se ajustar à pandemia. Os designers André Pinto e Ane Delazzeri trabalham agora à porta fechada, mas continuam a servir refeições vegetarianas de terça a sábado ao almoço (das 12h às 14h30) — todos os dias um menu diferente, muitas vezes seleccionado através de votação via Instagram stories. Reservas por telefone ou através de mensagem directa no Insta.

Rua Padre Augusto Borges de Sá, Guimarães

Telefone: 913830102

A Árvore do Mundo (Porto)

Embora esteja de portas fechadas, o restaurante A Árvore do Mundo mantém a sua cozinha “a todo vapor”. Os pedidos podem ser levantados no restaurante a qualquer hora do dia (de terça-feira a sábado), sendo que a carta está disponível desde a abertura (12h) até ao fecho (23h). O menu inclui sopa e prato principal e custa oito euros. “Preferimos que tragam vossas embalagens e saco, pois isso contribuiu com o meio ambiente e evita o custo de um euro adicional das embalagens”, avisam nas redes sociais.

Rua Duque de Loulé, 228, Porto

Telefone: 22 324 4513

Fava Tonka (Leça da Palmeira)

De quarta a sexta-feira à noite e sábados e domingos (almoço e jantar). O Fava Tonka, em Leça da Palmeira, anuncia diariamente no Instagram e no Facebook as iguarias “vegetarianas, sazonais e orgânicas” preparadas pelo chef Nuno Castro. Desde arroz de hortinhos, rissol de legumes e caviar de algas, salada de tupinambo, cogumelos silvestres e molho holandês trufado ou de couve-flor, beurre blanc e algas.

Rua Santa Catarina, Leça da Palmeira

Telefone: 915343494

