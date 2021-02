O Clube da Natureza regressa ao Zoo de Lisboa, de olhos postos nas florestas

Nasceu a 19 de Maio de 2019 com a missão de incentivar as famílias a contactar, conhecer e proteger a Natureza. Depois de uma edição de estreia em formato local – reservada à freguesia de São Domingos de Benfica, onde está situado o Zoo de Lisboa, e carimbada com a plantação de uma centena de novas árvores no Parque Bensaúde – a iniciativa alarga o raio de acção aos quatro cantos do mundo e promete galardoar as famílias mais empenhadas na conservação da Natureza.

Num programa de actividades que este ano se limita aos espaços verdes do online, e resulta de uma parceria com a ANP - WWF e o FSC - Forest Stewardship Council, mantêm-se as palavras de honra e o compromisso de se juntar ao zoo na missão de combate à extinção de animais e plantas, pela sustentabilidade do planeta.

Para entrar neste clube de quem “quer conhecer melhor o mundo que o rodeia e ajudar na conservação de imponentes elefantes, coalas dorminhocos e tigres majestosos sem sair de casa”, basta fazer a inscrição, gratuita, no site do Jardim Zoológico, através do preenchimento da Ficha de Membro.

Além do acesso a conteúdos exclusivos como actividades, artigos, vídeos, sessões com investigadores e biólogos ou directos do zoo, os membros do Clube da Natureza são convidados a participar em desafios organizados em trimestres temáticos, que funcionam como etapas independentes.

A primeira começou dia 6 e vai até 30 de Abril, sob o signo Florestas, Suporte de Vida. Seguem-se os Oceanos, Mar no Prato (8 de Maio a 24 de Julho) e Férias Sustentáveis (31 de Julho a 30 de Setembro).

Quem superar os desafios propostos e se mostrar mais comprometido com os valores do clube será distinguido com o título Guardião da Natureza (a 5 de Outubro, na cerimónia de encerramento da edição), entre outros prémios que serão atribuídos ao longo das etapas.