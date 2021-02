A preocupação com a dívida pública

A dívida pública deverá aumentar de 117,2% do PIB em 2019 para quase 134% do PIB em 2020, atingindo um novo recorde histórico. Mas os números não são o que parecem, por vários motivos.

O INE estima que o PIB caiu 7,6% em 2020 em termos reais, uma queda sem precedente histórico. Mesmo assim, menos mal, dado que nos três primeiros trimestres a queda homóloga acumulada tinha sido de 8,2%. Ou seja, apesar da actividade económica se contrair no quarto trimestre, em termos homólogos, a queda foi menos acentuada que na média dos três trimestres anteriores. Só se conhecerá, no final de Fevereiro, a evolução do PIB nominal no quarto trimestre. Contudo, nos três primeiros trimestres, o INE estima que o PIB nominal se terá contraído 5,6%, em termos homólogos. A manter-se esta taxa de redução da actividade económica, o PIB nominal cairia de 213 mil milhões de euros em 2019 para cerca de 201 mil milhões de euros em 2020, i.e., a economia portuguesa teria perdido cerca de 12 mil milhões de euros de actividade económica, medida a preços correntes, em 2020 (na realidade a perda é superior porque em circunstâncias normais o PIB teria crescido vários milhares de milhões de euros em 2020).