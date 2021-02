Novo confinamento está a travar menos a economia do que no início da crise

Indicador diário de actividade estimado pelo Banco de Portugal revela recaída da economia a partir do endurecimento das medidas de confinamento. Mas variações negativas do início da crise ainda estão distantes.

As medidas de confinamento mais apertadas que o Governo adoptou no mês de Janeiro estão a conduzir a uma contracção da actividade económica, mas ainda assim de forma bastante menos acentuada do que a registada entre Março e Maio do ano passado, no início da pandemia.