Mediadoras imobiliárias esperam quebras de actividade para 2021

Num inquérito realizado durante o mês de Janeiro junto das 850 empresas associadas activas da Associação dos Mediadores do Imobiliário de Portugal (ASMIP), quase metade das empresas avançaram com previsões de quebras de actividade durante o ano de 2021.

De acordo com a ASMIP, 46% das empresas acreditaram que iriam sofrer uma redução de actividade durante o ano de 2021, sendo que a maioria apontou para quebras na concretização do negócio imobiliário entre os 5% a 10%. Mas há 30% das empresas que apostam na manutenção da actividade e 24% acreditam mesmo num crescimento dos negócios, embora neste último grupo, parte significativa (17%) espere apenas uma retoma ligeira.

Nos inquéritos aos associados que a ASMIP efectua com alguma regularidade pode perceber-se, também, o impacto que a pandemia já teve junto dos mediadores. Este estudo refere que, em 2020, 54% das empresas viram reduzida a actividade e 23% dizem que o negócio se manteve igual. Apenas 23% dos inquiridos afirma ter aumentado a actividade, em comparação com o ano anterior.

Olhando para 2021, e analisando as perspectivas por segmento de actividade, é visível que a realização de negócios é esperada sobretudo na componente residencial e nos terrenos. Para todas as demais categorias é considerado que haverá uma quebra nas vendas, com destaque para os 77% dos inquiridos que acreditam na diminuição das vendas de habitação turística, contra 20% na manutenção e apenas 3% que acham que haverá algum aumento do negócio.

Há também uma percepção generalizada de que os negócios de venda de espaços comerciais, industriais e escritórios serão bastante afectados pela crise, considerando, ainda, que nestes segmentos a mesma situação vai acontecer com os arrendamentos.

Numa análise de comparação da actividade de 2020 em relação a 2019, apenas 23% dos inquiridos afirma ter aumentado a actividade, por oposição aos 54% que garantem ter diminuído e 23% para quem o negócio se manteve igual.

Há a registar, ainda, as alterações que surgiram em termos de procura de tipologias. Os apartamentos, onde tradicionalmente se centra a procura, passaram a ser relegados para segundo plano, com a preferência pelas moradias. Segundo a associação, a partir de agora ganharão novo ímpeto quer as moradias quer os terrenos, devido ao crescente interesse na aquisição de espaços abertos e mais arejados que até aqui não tinham tanta importância.

“Este é um factor a ter em conta nos novos projectos em desenvolvimento não só nas cidades, como nas suas periferias, e também na província, que permitam responder às solicitações crescentes que tem vindo a ser sentida”, considera Francisco Bacelar, presidente da ASMIP, num comunicado divulgado esta segunda-feira. Nas razões que ajudam a explicar esta situação está o aumento do teletrabalho, que começa a ser visto como uma mais-valia pelas empresas e, também, por muitos colaboradores.