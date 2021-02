Matosinhos estuda impacto de projectos de lítio e hidrogénio nos terrenos da refinaria

O destino que virá a ser dado aos 190 hectares de terreno da actual refinaria da Galp é “um tema de grande relevância para o concelho” de Matosinhos e, por isso, a autarquia pediu “acompanhamento e técnico e científico” que lhe permita “tomar as melhores decisões”. A presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Luísa Salgueiro, adiantou ao PÚBLICO que a autarquia se rodeou de especialistas para discutir o impacto de diferentes cenários, em particular sobre o desenvolvimento naquele espaço de projectos nas áreas do hidrogénio e do lítio.