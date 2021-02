Lei da transparência fiscal para as multinacionais avança na UE

Quando o ministro da Economia alemão Peter Altmaier se encontrar a seguir com os seus colegas dos outros 26 Estados da União Europeia (UE), será difícil que não mostre os sinais de uma derrota pessoal e embaraçosa. Na reunião do Conselho de Ministros marcada para 25 de Fevereiro, a maioria dos governos da UE quer aprovar uma lei que Altmaier e os seus antecessores têm vindo a tentar impedir por todos os meios: Uma reforma do direito das sociedades que obrigue as empresas transnacionais a “divulgar informações sobre os seus impostos”.