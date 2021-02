Wawrinka e Kyrgios inacessíveis para os portugueses

Quando Stan Wawrinka regressa ao Open da Austrália, as memórias da conquista do seu primeiro título do Grand Slam, em 2014 vêm logo à mente. Para Nick Kyrgios, duas vezes nos quartos-de-final de um major, competir no “seu” Open é mais uma oportunidade de confirmar que tem ténis para grandes feitos e lembrar que ainda tem 25 anos, menos quatro do que a idade do suíço quando este triunfou em Melbourne. Dois jogadores de nível superior, com experiências e objectivos bem mais altos do que Pedro Sousa e Frederico Silva. E essa diferença ficou bem patente nos duelos travados no primeiro dia do Open.

A abrir a jornada na John Cain Arena, Wawrinka, 18.º no ranking mundial, venceu Sousa (108.º), por 6-3, 6-2 e 6-4. Durante a hora e meia de jogo, o campeão de 2014 foi superior em todos os aspectos do jogo e mostrou estar totalmente recuperado, depois de ter acusado covid-19 no final do ano passado. E Sousa, na sua terceira presença em quadro principal do Grand Slam, nunca se sentiu confortável.

“Os campos estão bastante rápidos e eu, nestas condições tenho algumas dificuldades. A maior foi a responder ao serviço; criei-lhe muito poucas dúvidas quando ele servia e isso deixou-o bastante tranquilo. Não servi muito mal, mas não lhe causei mossa nenhuma a responder”, frisou o lisboeta, que não dispôs de qualquer break-point. “O que mais me impressionou foi o peso de bola: quando ela chegava, deixava-me sempre na defensiva e com poucas oportunidades de atacar e estar confortável no ponto”, acrescentou Pedro Sousa, após a eliminação.

No terceiro encontro realizado após quase um ano sem competir, Kyrgios (47.º) dominou Frederico Silva (184.º), com um triplo 6-4. A facilidade do ténis do australiano sobressaiu ao longo do encontro, em especial a servir, ao ganhar alguns jogos de serviço em menos de um minuto. Mesmo assim, o tenista das Caldas da Rainha saiu satisfeito com a primeira experiência em Grand Slams.

“Obviamente senti que podia ter feito algumas coisas melhor. Senti que podia ter servido melhor e isso podia ter-me dado uma grande ajuda, visto que nos jogos de resposta não estava a ter muitas hipóteses, por mérito dele. Entrei bem no jogo e talvez o encontro pudesse ter sido diferente se eu tivesse confirmado o primeiro break que fiz. Depois disso, ele ganhou confiança e ficou mais complicado para mim de contrariar o favoritismo dele”, explicou Silva.

Novak Djokovic, recordista na Austrália com oito títulos, não teve problemas para ultrapassar Jérémy Chardy (61.º), por 6-3, 6-1 e 6-2, e avançou para a segunda ronda, acompanhado por Dominic Thiem (3.º), Alexander Zverev (7.º) e Milos Raonic (14.º).

No encontro mais aguardado deste primeiro dia, Denis Shapovalov, de 21 anos, prevaleceu sobre o italiano Jannik Sinner, de 19: 3-6, 6-3, 6-2, 4-6 e 6-4. Sinner (32.º) vinha com a confiança de 10 encontros ganhos consecutivamente – consequência dos dois títulos conquistados no ATP Tour, o primeiro em Novembro, o segundo no domingo, já em Melbourne Park –, mas a maior experiência de Shapovalov (12.º) em encontros à melhor de cinco sets prevaleceu ao fim de quatro horas de jogo. Se o futuro do ténis passar por estes dois jogadores, não há nada a temer.

Pelo caminho, ficaram já os finalistas do US Open de 2014, Marin Cilic e Kei Nishikori e Gael Monfils (11.º), que continua sem ganhar um encontro desde que o circuito profissional foi suspenso em Março passado. A sexta derrota consecutiva do francês foi assinada pelo finlandês Emil Ruusuvuori (86.º), que venceu, por 3-6, 6-3, 7-5, 3-6 e 6-3.

Excelente forma de Serena

No torneio feminino, destacaram-se as irmãs Williams, inspiradas por Tom Brady, que, aos 43 anos, disputava a SuperBowl, no preciso momento em que as duas mais velhas do quadro individual feminino actuavam no Open.

Venus, de 40 anos, derrotou Kristen Flipkens, por 7-5, 6-2, na sua primeira vitória em Grand Slams desde o final de 2019. Serena sofreu um break a abrir o encontro com Laura Siegemund, o que bastou para despertar e mostrar a sua superioridade, traduzida nos parciais de 6-1, 6-1. A recordista do Grand Slam, com 23 títulos, impressionou com a sua excelente forma física, mas também com o equipamento original, colante e a cobrir todo o corpo, excepto uma perna, inspirado na antiga velocista Florence Griffith-Joyner.

Simona Halep, Naomi Osaka (campeã em 2019), Aryna Sabalenka, Petra Kvitova e Iga Świątek (vencedora do último Grand Slam de 2020, Roland Garros) ganharam em dois sets.

Já Bianca Andreescu, campeã do US Open de 2019, precisou de três sets (6-2, 4-6 e 6-3) para ultrapassar Mihaela Buzarnescu, mas este foi o primeiro encontro oficial da canadiana de 20 anos em 15 meses e após recuperar de uma lesão no joelho esquerdo.

Eliminada foi a ex-líder do ranking e campeã de 2016, Angelique Kerber. A tenista alemã foi um dos 72 tenistas que cumpriram uma quarentena sem sair do quarto e acusou falta de ritmo no duelo perdido para Bernarda Pera, por 6-0, 6-4.