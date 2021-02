Sem vitórias há um mês, Benfica volta a ter Jorge Jesus no banco

Após quatro jornadas sem ganhar, as “águias” recebem no Estádio da Luz o Famalicão, outra equipa em crise de resultados

Duas das equipas que mais têm defraudado as expectativas com que iniciaram a época vão estar frente a frente nesta segunda-feira (19h, BTV1) no Estádio da Luz. Já com Jorge Jesus, que recuperou da infecção da covid-19, e sem ganhar na I Liga desde 8 de Janeiro, o Benfica pode ter em Rafa a principal baixa para o primeiro jogo da segunda volta do campeonato, enquanto o Famalicão tem quatro ausências confirmadas: Bruno Jordão, Leonardo Campana, Gustavo Assunção e Joaquín Pereyra.

A 11 pontos do líder Sporting e alcançado pelo Paços de Ferreira após mais um mau resultado a meio da semana (empate com o V. Guimarães), o Benfica vai ter de volta Jorge Jesus no banco de suplentes – isto a três dias de jogar no Estoril a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal.

De fora da partida com o Famalicão ficará Rafa: o extremo, que já não jou contra o V. Guimarães, ainda está a recuperar do traumatismo no joelho esquerdo que sofreu contra o Sporting.

Quem não será de certeza opção é Lucas Veríssimo. O defesa central brasileiro, de 25 anos, foi o único reforço do Benfica no mercado de inverno, e ontem, à chegada ao aeroporto de Lisboa, limitou-se a dizer que estava “muito contente e muito feliz” com a “oportunidade” de jogar no clube português.

Se o Benfica não ganha desde 8 de Janeiro - vitória por 2-0 frente ao Tondela -, o Famalicão tem apenas um triunfo nos últimos 11 jogos que fez e, após a saída de João Pedro Sousa, a estreia de Jorge Silas no comando técnico dos famalicenses não trouxe melhorias nos resultados dos minhotos: derrota em casa na última jornada frente ao Moreirense, por 0-2.

No penúltimo lugar e em risco de ser “lanterna vermelha” – o Farense tem um jogo em atraso -, Silas mostrou confiança em conseguir um bom resultado em Lisboa: “Acreditamos que temos argumentos. Temos trabalhado muitas situações para chegarmos à Luz e disputarmos o jogo cara a cara com o Benfica.”

Apesar de os “encarnados” somaram quatro jornadas consecutivas sem ganhar na I Liga, Silas socorreu-se da estatística da última jornada para desvalorizar o momento do rival. “Olhando ao último jogo do Benfica [empate 0-0 contra o V. Guimarães], rematou 23 vezes à baliza. São muitos remates. Não é um mau momento a nível de jogo, mas de resultados. Não é de uma equipa que está em crise de jogo fazer 23 remates, que é muito volume ofensivo”.