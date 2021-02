Open da Austrália: Frederico Silva eliminado na estreia por Kyrgios

Português perdeu em três sets com o actual 47.º do ranking mundial.

O português Frederico Silva despediu-se nesta segnda-feira do Open da Austrália, ao perder diante do australiano Nick Kyrgios na ronda inaugural do primeiro torneio do Grand Slam da temporada em ténis, que está a decorrer em Melbourne Park.

O esquerdino das Caldas da Rainha, 184.º colocado no ranking ATP, foi derrotado pelo favorito australiano Nick Kyrgios (47.º ATP) em três sets, com os parciais de 6-4, 6-4 e 6-4, em 1h59m.

Após superar o jovem Frederico Silva, de 25 anos, que se estreou num quadro principal de um major, o jogador da casa vai agora defrontar o francês Ugo Humbert, número 34.º da hierarquia mundial, na fase seguinte da prova.