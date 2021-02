“Duas derrotas e aparece nos jornais ‘Sporting sonda Abel’”

O Sporting vai ganhando, mas Rúben Amorim não muda uma vírgula ao discurso, nem com a perspectiva de aumentar para oito pontos a diferença entre o líder os três maiores rivais. O que o técnico pensa é no jogo desta terça-feira em Barcelos com o Gil Vicente e o resto irá decidir-se com o decorrer da segunda metade do campeonato.

“É uma questão de coerência. Tínhamos uma vantagem pequena há um mês, pode mudar para o contrario daqui a um mês, e sabemos que vamos sofrer muito. Estamos a jogar bem e a ganhar, já tivemos períodos maus, mas não uma fase má, e fazemos o caminho dessa maneira, jogo a jogo”, alertou Amorim, para quem também não é o momento de pensar que algum clube irá bater a sua cláusula de rescisão: “Não é nada que me preocupe. Não pensei que pagassem a cláusula do SP. Braga e basta duas derrotas para que nos jornais apareça ‘Sporting sonda Abel’ ou outra coisa qualquer. O futebol é o momento, mais vale gozar o momento.”

O Sporting tem ganho pontos a todos os adversários nas últimas semanas e vai entrar numa fase em que terá menos carga competitiva que FC Porto, Benfica e Sp. Braga. Mas isso não será, necessariamente, uma vantagem, diz o treinador dos “leões”: “Temos uma pequena vantagem de não estar nas competições europeias, mas ganhámos mais vantagem quando tivemos o mesmo número de jogos que eles. Pode acontecer o contrário, é tudo muito subjectivo. Temos de ganhar ao Gil Vicente. Ganhar o próximo jogo é a única coisa que interessa.”