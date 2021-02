Benfica resolve cedo o jogo com o Famalicão

Com dois golos nos primeiros sete minutos, o Benfica regressou às vitórias no campeonato. No Estádio da Luz, os “encarnados” bateram o Famalicão (2-0) no arranque da segunda volta, igualaram o Sp. Braga e encurtaram ligeiramente a desvantagem face ao FC Porto na classificação.

Darwin inaugurou o marcador logo aos 4’, após uma boa iniciativa de Everton, e Otamendi estreou-se a marcar pelo Benfica aos 7’, na recarga a um primeiro remate de Taarabt.

A ganharem por 2-0, os “encarnados” poderiam ter acelerado para uma goleada, mas o domínio territorial que exerceram no primeiro tempo não se traduziu em ocasiões flagrantes de golo.

No segundo tempo, a produção do Benfica caiu a pique e foi o Famalicão a dispor das melhores oportunidades. Vlachodimos fez um par de boas intervenções que evitarem maiores dores de cabeça nos minutos finais e, sem que a equipa tenha colocado o guarda-redes do Famalicão em apuros, os “encarnados” seguraram o 2-0 até ao fim.

Este resultado deixa o Benfica no terceiro lugar, com os mesmos pontos do Sp. Braga e a dois do FC Porto. O líder Sporting, que só joga na terça-feira, diante do Gil Vicente, está provisoriamente a oito pontos.