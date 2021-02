O jazz conjugado no presente é a razão da Roda Music

Na vida criativa dos músicos de jazz, os discos, por vezes, simplesmente acontecem. Nem sempre obedecem a planos gizados com absoluto pormenor, preparados ao longo de meses ou mesmo anos, não são ensaiados até à obsessão para garantir que o estúdio se “limita” a captar da forma mais fiel possível aquilo que já se sabe ao detalhe como vai soar diante dos microfones escolhidos a dedo. Não quer dizer que não haja lugar à espontaneidade no mundo pop/rock, nem que o jazz torça o nariz ao planeamento. Mas a verdade é que a própria essência jazzística vive do imprevisto e de apenas se cumprir por inteiro no momento em que acontece. O objectivo não passa tanto por garantir que cada take se parece com aquilo que foi anteriormente sonhado, mas antes por convocar uma dose de inesperado irrepetível. Ir onde nem o sonho se atreveria a chegar, portanto.