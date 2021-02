República Democrática do Congo regista um caso de ébola

No passado domingo, foi reportado um novo caso de ébola perto da cidade de Butembo, na República Democrática do Congo, referiu numa conferência de imprensa da tarde desta segunda-feira Tedros Adhanom Ghebreyesus, director-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS). A organização já tinha anunciado em comunicado este novo caso.

“A mulher, que infelizmente morreu, era casada com um sobrevivente de ébola”, contou Tedros Adhanom Ghebreyesus. Butembo, onde o caso foi detectado, fica na província de Kivu do Norte. Aqui, foi declarado o fim de um surto no ano passado.

Há mais de 70 contactos ligados ao caso que já foram identificados, de acordo com o director-geral da OMS. A OMS está a apoiar as autoridades locais e nacionais para rastrear esses contactos. Até ao momento, não foram detectados mais casos, mas “será possível que se encontrem mais, porque a mulher contactou com muitas pessoas antes de ter ficado sintomática”, afirmou.

“Graças à enorme capacidade construída durante o último surto, as autoridades de saúde da província têm uma experiência significativa na resposta ao ébola e na prevenção da subsequente transmissão”, informou Tedros Adhanom Ghebreyesus. Também disse que estão a ser enviadas vacinas para a área e se espera que a vacinação comece o mais cedo possível. A OMS também enviou uma equipa de resposta rápida para dar a ajuda necessária.

O maior surto de ébola de que se tem registo aconteceu na África Ocidental entre 2013 e 2016. Vitimizou 11.300 pessoas, sobretudo na Guiné -Conacri, Libéria e Serra Leoa. Logo a seguir está a epidemia declarada em 2018: até 1 de Março de 2020 foram registados 3444 casos de infecção pelo vírus do ébola, 3310 confirmados em laboratório. A doença causou mais de 2200 mortes e mais de 1100 pessoas recuperaram.