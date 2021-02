Covid-19: 204 mortes e 3508 novos casos, o registo diário mais baixo em mais de um mês

Há 6248 pessoas internadas, mais 90 do que no dia anterior, sendo que 865 estão nos cuidados intensivos (menos 26).

Portugal registou mais 204 mortes por covid-19 e 3508 novos casos de infecção no sábado, de acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) deste domingo. O número de vítimas mortais sobe assim para 14.158 o total de infectados ascende a 765.414 desde o início da pandemia.

O número de novas infecções detectadas é o valor mais baixo desde 3 de Janeiro – também um domingo – quando foram identificados no país 3384 casos. Ainda que durante os últimos dias se tenha verificado uma diminuição dos novos casos, o valor deste domingo denota uma redução face aos registos anteriores, mas as notificações costumam ser mais baixas ao domingo e no início da semana devido ao menor número de testes processados durante o fim-de-semana.

Nas mortes, volta a ser o registo diário mais baixo desde 18 de Janeiro à semelhança do que também tinha acontecido este sábado (com os dados relativos a sexta-feira).

Há mais 6573 pessoas recuperadas, aumentando o total de recuperações no país para 606.166. Excluindo estes casos e os óbitos, há 145.090 casos activos em Portugal, menos 3269 do que no dia anterior. Os casos activos diminuem há sete dias consecutivos, com o dia 2 de Fevereiro a ser aquele em que foi reportada descida foi mais acentuada (menos 12.032 nas 24 horas de 1 de Fevereiro).

A maior parte das infecções foram identificadas em Lisboa e Vale do Tejo (1435, cerca de 41% do total nacional), com a região Norte a ser responsável por 957 dos novos casos. As duas regiões contabilizam mais de dois terços dos novos casos notificados no boletim deste domingo (68,2%).