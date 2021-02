Quando o perfeccionismo se torna um problema

Vivemos numa sociedade sentimentalista, que se envolve intensamente com o que faz e que, de repente, já não se sabe situar no espaço porque teve problemas no trabalho e não os consegue esquecer.

Desde sempre que ouvimos falar do perfeccionismo enquanto qualidade, mas consegues perceber quando isto se torna um problema? O perfeccionista é aquele que atenta nos pormenores, que “põe quanto é no mínimo que faz”, como escreveu Ricardo Reis em Odes. Contudo, isto levado aos extremos pode ir criando uma sensação de que nada está bem. As tarefas são revistas imensas vezes sob a pressão de se querer atingir a excelência, existe um enorme medo do feedback e, quando as terminamos, há uma sensação de satisfação temporária e várias interrogações. O medo de errar torna uma actividade prazerosa num momento de stress e ansiedade.

Este traço de personalidade tende a alargar-se à vida social. O perfeccionista não consegue sequer imaginar-se a trabalhar com alguém que não esteja à altura do cargo que desempenha, nem tampouco relacionar-se, no campo da sua vida pessoal, com alguém que não atinja os seus ideais. Estas pessoas são, portanto, não só exigentes consigo mesmas como também com os outros.

É preciso perceber quando se deve parar, ser conhecedor dos seus limites e estar aberto a críticas. No panorama estudantil, damos conta de estudantes a competirem entre si, mais concretamente a nível de notas. Os mais novos pressionados pelos pais, ainda que se tenham vindo a desenvolver mais rapidamente com o passar das gerações, e os mais velhos já bem cientes da actual exigência. Acredito que seja difícil manter o equilíbrio quando o mundo corre a um ritmo difícil de acompanhar, seja a nível tecnológico ou informativo, no entanto cobrarmo-nos demasiado só nos leva à exaustão e à estagnação. Vivemos numa sociedade sentimentalista, que se envolve intensamente com o que faz e que, de repente, já não se sabe situar no espaço porque teve problemas no trabalho e não os consegue esquecer.

Para se combater este tipo de comportamentos disfuncionais, há que, primeiro que tudo, e como tudo na vida, aceitar que este não é o rumo certo a tomar e estar disposto à mudança, por mais assustador que pareça. A evolução é um processo gradual, não imediato, e envolve estar exposto a outras perspectivas, por isso passar a ouvir o outro e não tomar a nossa verdade como verdade absoluta é muito importante. Não misturar os espaços em que nos dispomos ao longo do dia é outro ponto a reter, porque os momentos para nós, ou para a nossa família, nunca serão momentos em que se poderia estar a trabalhar e também existem momentos produtivos provenientes destes diálogos. Depois, podemos e devemos abdicar da verificação excessiva do trabalho em curso, tomando decisões mais eficazes.

Por fim, e não deixando de respeitar a hierarquia existente nos vários sectores, entender que todos somos humanos, que errar é algo natural e os que estão no topo também erram por vezes. O que importa aqui é entender onde se errou e desenvolver estratégias para que não se torne a repetir o mesmo erro. Diria que a inteligência se resume a isso — aprender com os erros.