Obsessão

Há uma obsessão quanto à vacina contra a covid-19. São cunhas, listas e mais listas de espera, e sobretudo um certo oportunismo para se conseguir tomar esta “milagrosa” vacina. Ramalho Eanes, octogenário, como eu, rejeita a vacina já, mesmo colocado na lista dos prioritários por ser Conselheiro de Estado.

É que quer se queira, quer não, esta chamada obsessão domina a vida neste país. Ainda falta muito tempo para as férias de Julho, Agosto e Setembro, de certeza absoluta que milhões de pessoas ainda não foram vacinados nessa altura... e se calhar, quando regressarem das mesmas, continuarão a aguardar.

Tomaz Albuquerque, Lisboa

Discurso do ódio

Seja esta carta publicada ou não (que é o que acontece mais vezes) este vai ser o meu último contacto directo com a comunicação social - nem cartas nem artigos. Prefiro ir deixando algumas notas num blogue. Mas hoje e perante o panorama dominante na comunicação social (e nem pela cabeça me passa referir a pouca vergonha das redes sociais) que é o do discurso do ódio, aumenta em muitos a descrença na viabilidade da nossa democracia que tanto esforço, tanta vítima e tanto fervor exigiu para se erguer - há 47 anos. E se há por vezes maus exemplos que vêm da esquerda é sobretudo dos quadrantes da direita que diária e constantemente nos bombardeiam com ódios e suspeitas, tudo afinal resultado de estar há muito tempo fora do poder. Veja-se no PÚBLICO de quinta-feira a crónica de João Miguel Tavares e compare-se com a dignidade dos últimos editoriais do director Manuel Carvalho. Há tanta gente decente na direita, a escrever bem e sensatamente... A direita tem de começar a seleccionar quem escreve por ela.<_o3a_p>

Fernando Santos Pessoa, Faro<_o3a_p>

Passar da cepa torta

Não desprezo a vantagem dum Parlamento ou seja um fórum de “homens bons"que nos defendam, em ultima instância, dos abusos de um qualquer “aspirante” a ditador que não escasseiam por esse mundo fora, até aqui na “nossa” UE. O problema está em serem “homens bons"e as mulheres que me perdoem mas este “homens” é colectivo.

Uma democracia é aquilo que os cidadãos de um país são. Se o povo aspira a pouco a democracia a pouco aspira, se o povo é corrupto, a democracia é corrupta, se o povo é culto, lúcido, informado e sério, assim é a democracia. Por isso, para ela ser boa, há que investir naquilo que melhora a qualidade do povo - educação de boa qualidade e a todos acessível, economia pujante e liberdade de expressão do pensamento.

Portugal é um país com poucos recursos, para além do sol - recurso que valorizamos com uma gastronomia rica e uma gente amigável. Pouco nos foi dado quando o mundo foi feito. Por isso só com o turismo conseguimos criar riqueza e crescer. Mas estivemos e estamos sempre com a borda ao nível da água e com 47 anos de políticas socializantes que necessitam de retirar riqueza a quem a cria para garantir mínimos de sobrevivência digna aos muitos que precisam, não criamos massa critica para desenvolver a economia. Por isso não passamos da cepa torta.

Para ter uma economia mais liberal, mais estimulante do investimento privado e, potencialmente, mais geradora de riqueza, precisávamos de um Parlamento com ideias mais abertas, coisa que esbarra sempre em dois grandes obstáculos; um sistema em que só podemos votar em partidos, não em pessoas e um povo anestesiado com esmolas que se considera satisfeito com um paizinho que lhe dá a côdea e a água, porque a mais não aspira.

Jorge Mónica, Parede

Denúncias boas e denúncias más?

Quem vê o mundo a preto e branco, bons e maus, deve ter bastante dificuldade em entender os tempos extremamente complexos em que vivemos e que não permitem respostas de sim e não a muitos assuntos. Vem isto a propósito de opiniões dos leitores dos últimos dias no PÚBLICO sobre a denúncia (Vítor Serrão e Duarte D. da Silva), que causam interessantes reflexões. Nós que vimos da “outra senhora” ficamos logo de pé atrás com a denúncia, nós que conhecemos fascismos e comunismos, ditaduras em suma, sabemos como vivem ambos dela. Por isso logo desconfiamos da sua bondade.

Porém, assim como penso que há consenso em que houve guerras boas, como a que libertou a Europa do nazismo, há absolutos em que não transijo: a tortura é sempre abominável. No que respeita à denúncia, há, sem dúvida, denúncias boas, e muitas más. Por mim, reservo a bondade da denúncia a muito poucos casos, por exemplo, quando se trata de violência doméstica e maus tratos a crianças. De resto, que Deus me ilumine para distinguir as boas das muitas más.

Teresa Seruya, Lisboa