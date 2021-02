Não foi bom, “apesar da pandemia”. Foi apenas bom

O comentário, em tom de brincadeira, chegou às redes sociais já ao final do dia, juntando-se a tantos outros. “Está permitido fazer anos em confinamento?” Está e, pasme-se, o confinamento pode significar quase nada para se ser feliz em dia de aniversário. A covid-19 não pode mandar em tudo.

É claro que não vale a pena fingir: o aniversário não foi igual ao que seria se não estivéssemos a atravessar uma pandemia. Mas ela estragou o dia? Não. Em compensação, houve coisas boas que só aconteceram porque vivemos uma pandemia e estamos confinados? Houve.

A mais divertida das quais foi ter um grupo de amigas do trabalho a cantar os parabéns numa videochamada cheia de rostos de quem tenho tantas saudades. Cada uma para seu lado, todas fora de tempo, foi um momento maravilhoso e acompanhado de gargalhadas sonoras, que não teria, de certeza, acontecido, num ano normal. E que eu posso reviver quando quiser, porque consegui filmar tudo. Mas houve mais.

Subir a rua, numa caminhada curta, e ser parada por um antigo vizinho que acabara de falar com o meu irmão e me pediu para esperar um bocadinho. Lá fiquei, à distância recomendada, e a aproveitar a ausência temporária de chuva, até que a mulher dele surge na ombreira da porta, segurando um belo cano de orquídeas que tinha acabado de ir cortar ao quintal, depois de descobrir que eu fazia anos. “Não te posso dar um beijo de feliz aniversário, mas leva estas flores”, disse ela.

Foto Patrícia Carvalho

A família não se juntou toda para cantar os parabéns, mas houve um pequeno grupo, da nossa “bolha” habitual que o fez, e os outros marcaram presença, ao longo do dia, em mensagens e chamadas cheias do amor habitual. O bolo caseiro de cenoura com cobertura de chocolate estava di-vi-nal e os amigos estiveram lá todos, de uma forma ou de outra. Até uma amiga querida que aproveitou o confinamento para aprender a tocar piano (e ainda está no início), me enviou um vídeo lindo em que, muito concentrada, toca a recém-aprendida música dos Parabéns a Você, sem falhar uma nota.

Faltaram beijos e abraços? Faltaram, mas sei que os hei-de ter, ainda mais prolongados e mais apertados, assim que os possamos dar. Faltaram pessoas? Faltaram, mas faltam sempre, como acontece a quem tem a felicidade de ter pessoas que adora em diferentes pontos do país e nunca as consegue juntar todas — porque não podem, porque não querem, porque sei lá... Por tantas outras coisas que não a pandemia.

Na realidade, a única coisa que me fez, de facto, lembrar a pandemia, foram as mensagens (bem-intencionadas) dos que diziam “espero que tenhas um dia feliz, apesar de tudo” ou “tem um bom dia, dentro dos possíveis”. Não foi um dia feliz “apesar de tudo”, nem “dentro dos possíveis”. Foi um dia feliz, ponto. Um dia para aproveitar tudo o que de bom aconteceu. E foi tanta coisa. De facto, foi tanta coisa, que não me deixou tempo para lamentar o que não houve. Por isso, pandemia, toma lá. Não penses que vais ganhar isto.