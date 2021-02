Equador escolhe um Presidente para enterrar a memória de Lenín Moreno

Nunca os equatorianos tiveram tanta diversidade de escolha nas eleições presidenciais como terão este domingo, com 16 candidaturas à chefia do Estado. E, porém, nunca pareceram tão indecisos. O que é possível prever é que o próximo Presidente terá um caderno de encargos monumental e a pandemia da covid-19 é apenas um entre vários problemas no horizonte.