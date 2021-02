Construção evita confinamento e escapa à recessão

No meio de uma crise que trouxe a maior contracção da economia em décadas e fez o consumo e as exportações travarem a fundo, o investimento, sustentado no desempenho positivo do sector da construção, foi uma das poucas surpresas positivas, contribuindo para que a contracção do PIB fosse, mesmo assim, menor do que o esperado inicialmente. A expectativa é a de que, embora de forma moderada, o desempenho deste indicador continue a ser favorável este ano.