Portugal perde duelo ibérico em Madrid

Portugal terminou neste domingo o Rugby Europe Championship 2020, a principal prova organizada pela Rugby Europe, na quarta posição, após ser derrotado em Madrid pela Espanha, por 25-11. Num jogo de fraca qualidade, os espanhóis aproveitaram bem uma superioridade numérica de dez minutos para garantirem uma vantagem que depois souberam gerir até final.

Inicialmente marcada para Março, mas adiada devido à pandemia, a derradeira jornada do Rugby Europe Championship 2020 já pouco tinha para decidir. Com a vitória na competição já assegurada pela Geórgia, a Roménia livrou-se de jogar um play-off com a Holanda para determinar quem garante a presença na edição de 2021 sem ter que entrar em campo: a Bélgica foi impedida pelas autoridades do país de viajar para Bucareste e a Rugby Europe atribuiu o triunfo aos romenos, por 25-0.

Assim, para além de um Geórgia-Rússia para cumprir calendário – terminou com a vitória dos georgianos, por 16-7 -, o duelo ibérico decidia quem ia terminar a competição na vice-liderança, mas o jogo em Madrid foi quase sempre mal jogado e pouco interessante.

Privado de vários jogadores importantes, como Tadjer Barbosa, Jean Sousa, Nuno Mascarenhas, Duarte Diniz, David Wallis, António Cortes, João Granate ou Samuel Marques, entre outros, Portugal até entrou melhor, mas sentiu sempre dificuldade em ligar o jogo entre os avançados e as linhas-atrasadas.

Com o domínio repartido, acabaram por ser os espanhóis os primeiros a pontuar, através de uma penalidade convertida pelo abertura hispano-argentino Bautista Güemes.

Com mais posse de bola e conseguindo equilibrar o duelo entre “packs”, os “lobos” reagiram e, em cima da meia hora, chegaram ao ensaio, com uma boa arrancada de Rodrigo Marta que a defesa espanhola não conseguiu travar.

No entanto, quase na resposta, a Espanha voltou a pontuar por Güemes e recuperou a vantagem (6-5). Porém, o pior para a equipa comandada pelo francês francês Patrice Lagisquet aconteceu em cima do intervalo, com um cartão amarelo para Eric dos Santos que deixou a equipa portuguesa em inferioridade numérica por 10 minutos.

E essa vantagem espanhola acabou por ser decisiva. Com mais um jogador, a Espanha entrou na segunda parte mais agressiva e, em apenas nove minutos, fez dois ensaios, colocando a diferença em 12 pontos (20-8).

A partir daí, com as duas equipas de novo com 15 jogadores, o duelo voltou a ser equilibrado, mas Portugal apenas conseguiu voltar a pontuar através de uma penalidade de Dany Antunes (20-11) e numa das últimas jogadas da partida, acabariam por ser de novo os espanhóis a chegar ao ensaio, fixando o resultado final em 25-11.

Concluído o Rugby Europe Championship 2020, a edição de 2021 começa já a 6 de Março, com uma importância redobrada: os jogos da competição deste ano e do próximo servirão de fase de apuramento para o Mundial 2023: os dois primeiros apuram-se directamente e o terceiro disputa uma fase de repescagem.