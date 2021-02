No país sem rede, a chuva ou a trovoada podem parar uma aula

O céu está carregado, cinzento escuro. Agora não chove, mas os aguaceiros vão e voltam ao longo de toda a manhã. Fala-se do estado do tempo, mas não é conversa de circunstância. “Basta um dia como o de hoje, mais chuvoso, ou uma trovoada, e o sinal da Internet falha”, descreve Elisabete Almeida. Mãe de uma criança de sete anos, sintetiza as preocupações de muitas famílias no concelho de Aguiar da Beira – e um pouco por todo o interior do país. O fraco acesso à rede pode tornar mais difíceis as próximas semanas em regime de ensino à distância.