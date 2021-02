Galiza e Luxemburgo juntam-se aos que oferecem ajuda a Portugal

Depois do apoio da Alemanha e da Áustria, Portugal pode contar com a disponibilidade da Galiza e do Luxemburgo, que também oferecem ajuda externa ao Governo português na luta contra a pandemia de covid-19.

No Noroeste de Espanha, o presidente da Xunta da Galiza (o governo da região autónoma), Alberto Núñez Feijoo (eleito pelo PP), confirmou que foi oferecido a Portugal a possibilidade de transferência de doentes para o Hospital Álvaro Cunqueiro, em Vigo. “Tem espaço, tem camas e tem recursos”, disse Feijoo, segundo noticiou o diário La Voz de Galicia.

No início de Fevereiro foi notícia que o Governo de Espanha tinha oferecido ajuda a Portugal, onde a situação epidemiológica se agravou de tal forma que o país regressou ao confinamento. Mas até ao momento não houve um pedido formal das autoridades portuguesas dirigido a Madrid.

Com os hospitais e profissionais portugueses cada vez mais esgotados, o país recebeu esta semana 26 profissionais de saúde da Alemanha. E soube que a Áustria tem camas à espera de dez pacientes portugueses.

Na Galiza, o presidente do Governo regional contactou o embaixador português em Espanha quando soube que havia a possibilidade de Portugal pedir ajuda externa. Mas defendia que qualquer apoio da Galiza teria de passar por um processo que envolvesse o executivo presidido por Pedro Sánchez, em Madrid.

O PÚBLICO enviou perguntas ao Ministério da Saúde de Espanha sobre a colaboração com as autoridades portuguesas, mas até ao momento não obteve resposta. A 1 de Fevereiro, segundo a agência Lusa, Madrid confirmou, junto do embaixador português em Espanha, a disponibilidade para prestar auxílio. Os dois países ficaram de avaliar “a nível técnico”, quais as “modalidades de apoio”.

Entretanto, segundo noticia o La Voz de Galicia, já há contactos directos entre responsáveis galegos e portugueses. “O conselheiro de Saúde galego [Julio García Comesaña] manteve uma conversa telefónica com o coordenador dos cuidados de covid-19 em Portugal, durante a qual pôs em cima da mesa a possibilidade real de a Galiza prestar cuidados a doentes do país vizinho”, lê-se naquele periódico.

Nessa ocasião, foi analisada a possibilidade de o já citado hospital de Vigo receber portugueses, eventualmente das regiões de fronteira no Norte de Portugal. As autoridades galegas ficaram à espera de uma resposta portuguesa, depois de se avaliar a evolução da pandemia. “É uma questão de horas ou de dias”, resumiu Feijoo, acrescentando que a ajuda externa pode incluir a transferência de doentes ou pode passar pelo envio de material diverso, como ventiladores.

Do lado português, fontes não identificadas do Ministério da Saúde disseram àquele jornal galego que “quando se determinar como se desenrolará a referida ajuda, ela será confirmada oficialmente tal como se fez com a ajuda alemã”. “Todas as possibilidades de colaboração oferecidas pela Galiza estão a ser consideradas”, acrescentou, frisando que “é uma forte possibilidade em função da evolução da pandemia em Portugal nos próximos dias”.

Também o Luxemburgo, cujo nome já andava a ser ventilado como um dos hipotéticos fornecedores de ajuda externa a Portugal, deverá enviar auxílio nos próximos dias.

Segundo o jornal Contacto, um periódico local de língua portuguesa, as autoridades luxemburguesas vão disponibilizar equipamento médico, médicos e enfermeiros para ajudarem nos hospitais portugueses.

Esse auxílio será enviado através da Luxembourg Air Rescue, uma organização humanitária privada, adianta o mesmo jornal. Além de equipamento médico, as autoridades de saúde do Luxemburgo vão enviar médicos e enfermeiros para ajudar nos hospitais portugueses.