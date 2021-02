Como a covid-19 nos pode ajudar a tornar eficaz o combate às alterações climáticas

Nos últimos meses, à medida que ia ouvindo falar nas projecções matemáticas que permitiam perceber a evolução da pandemia da covid-19 e quais as melhores respostas para a tentar travar, Cândida Rocha, especialista em Engenharia do Ambiente, questionou-se frequentemente: “Por que é que as pessoas estão a entender tão bem isto da covid, com esta metodologia, e quando falamos de alterações climáticas, usando a mesma ferramenta, não entendem?”. Possíveis respostas foram discutidas, esta quinta-feira, num seminário da Universidade Lusófona aberto a público, em que o convidado foi Carlos Antunes.