Covid-19: mais 214 mortes e 6132 novos casos em Portugal. Maior descida de internamentos de sempre

Até sexta-feira estavam internadas 6158 pessoas, menos 254 do que no dia anterior. Número de recuperados é o mais alto desde o início da pandemia e o registo de mortes é o mais baixo desde o relatório de 18 de Janeiro.

Portugal registou mais 214 mortes por covid-19 e 6132 novos casos de infecção na sexta-feira, de acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) deste sábado. O número de vítimas mortais sobe assim para 13.954 e o total de infectados ascende a 761.906 desde o início da pandemia.

É o registo diário de casos mais baixo deste terça-feira, quando o relatório deu conta de 5540 casos, e o boletim de sábado com o valor mais baixo de novas infecções em mais de um mês: desde 2 de Janeiro, quando foram reportados 1482 casos, que o número não era tão baixo.

Em relação às mortes, as 214 contabilizadas na sexta-feira são o valor mais baixo desde 18 de Janeiro, o último dia em que o país teve menos de 200 mortes em 24 horas (167).

O relatório de situação actualizado indica que há menos 254 pessoas internadas para um total de 6158, a maior diminuição registada desde o início da pandemia que ultrapassa os menos 188 doentes internados verificados na quinta-feira.

O número de doentes em cuidados intensivos também diminuiu: há agora 891, menos 13 que no dia anterior.

O boletim da DGS também indica um número recorde de recuperações em 24 horas na sexta-feira, com mais 14.317, aumentando o total de recuperados no país para 599.593. Excluindo estes casos e os óbitos, há 148.359 casos activos em Portugal, menos 8399 do que no dia anterior.

Mais de metade dos casos (54,7%) foram identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo – 3356 novos casos, um número que ainda assim é o mais baixo nesta região desde 25 de Janeiro (3111). No Norte houve registo de 1227 novos casos e no Centro foram identificados mais 960. Há ainda reporte de 315 novos casos no Alentejo, 147 no Algarve, 121 na Madeira e seis nos Açores.