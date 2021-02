Os seis desafios que o CDS tem de enfrentar

Com a direcção novamente legitimada ou com a porta de saída aberta, o CDS está confrontado com problemas sérios desde a erosão eleitoral até à delicada situação financeira interna.

O CDS-PP discute, este sábado, a crise interna num conselho nacional que se prevê tenso. Ninguém consegue esconder que o partido está numa situação difícil e que corre o risco de vir a desaparecer. Depois de um ano de liderança de Francisco Rodrigues dos Santos, o ex-vice-presidente Adolfo Mesquita Nunes desafia a direcção a alargar a discussão aos militantes num congresso extraordinário — até porque saíram quatro elementos da comissão executiva em ruptura com o actual líder. Mas Francisco Rodrigues dos Santos não cede e tenta legitimar, de novo, a sua direcção com uma moção de confiança. Com a actual direcção ou com uma futura liderança, o partido fundado há 46 anos enfrenta, nos próximos tempos, seis desafios.