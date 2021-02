Foi o Governo que pediu ajuda internacional para combater a covid-19?

A frase

“Na sequência de diversos contactos bilaterais, Portugal aceitou a proposta de colaboração do Governo alemão para reforço da resposta à covid-19”

Comunicado dos ministérios da Defesa e da Saúde

O contexto

O anúncio foi feito pela ministra alemã da Defesa, Annegret Kramp-Karrenbauer, e pelas forças armadas alemãs no Twitter, na segunda-feira à tarde. Uma equipa de 26 profissionais especializados em medicina intensiva, das forças armadas alemãs — com equipamentos e materiais que incluem camas hospitalares, ventiladores, bombas e seringas de infusão — estava a caminho de Portugal, onde chegaram na quarta-feira. Só mais tarde — quando já eram conhecidas as disponibilidades da Áustria, Luxemburgo e Espanha para ajudar Portugal a combater a covid-19, é que é divulgado um comunicado conjunto dos ministérios da Defesa e da Saúde que não era claro sobre se Portugal tinha pedido ajuda ou se apenas aceitava delicadamente a oferta. O texto, que evitava a expressão “ajuda externa”, tornada maléfica com a crise financeira, recordava que Portugal não era o primeiro país a ser ajudado no combate à covid-19.

Os factos

Na verdade, numa entrevista à RTP, a 25 de Janeiro, a ministra da Saúde tinha sido clara: Portugal estava efectivamente a pedir ajuda. Disse Marta Temido: “O Governo português está a accionar todos os mecanismos de que dispõe, designadamente no quadro internacional, para garantir que presta a melhor assistência aos seus utentes. Há formas de obter auxílio e naturalmente que as estamos a equacionar.”

Conclusão

O Governo pediu, de facto, ajuda.