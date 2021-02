Conselho nacional do CDS esteve horas num impasse jurídico num ambiente tenso

Nas primeiras horas só foi aprovada a ordem de trabalhos. Nuno Melo reage no Facebook a decisão “ilegal” do presidente do conselho nacional relativamente a um recurso sobre a ordem de trabalhos da reunião

A reunião do conselho nacional do CDS, a decorrer por videoconferência, esteve quase três horas e meia a debater questões jurídicas relacionadas com o modo de votação (secreto ou nominal) da moção de confiança à direcção. O ambiente é tenso e Nuno Melo escreveu no Facebook que “a legalidade e credibilidade deste conselho nacional ficaram feridos de morte” por não ter sido aceite pelo presidente deste órgão um recurso seu relativo à votação da ordem de trabalhos. A ordem de trabalhos acabou por ser aprovada com 143 votos a favor, 20 contra, 25 abstenções num universo de 188 conselheiros. Mas o número de conselheiros nacionais a participar é superior: 42 decidiram não votar. Entre estes últimos estão alguns dos apoiantes de Adolfo Mesquita Nunes que protestaram contra a votação e a condução dos trabalhos.

Em causa está a decisão do presidente do conselho nacional, Filipe Anacoreta Correia, de colocar à votação a ordem de trabalhos da reunião deste sábado que indica a “apresentação, discussão e votação de uma moção de confiança à comissão política nacional”, de acordo com relatos ao PÚBLICO.

Os apoiantes de Adolfo Mesquita Nunes defenderam que o presidente do conselho nacional tem de informar os conselheiros nacionais sobre qual o modo de votação que será seguido, na sequência de um parecer do conselho de jurisdição nacional que deliberou que o escrutínio seria secreto. Sem essa informação não houve consenso para prosseguir a votação da ordem de trabalhos. Filipe Anacoreta Correia sustentou que tem de se votar, em primeiro lugar, a ordem de trabalhos para a reunião poder prosseguir com as intervenções sobre a questão de fundo.

Nuno Melo foi um dos intervenientes neste diferendo e insurgiu-se também contra a ideia de a sua intervenção poder estar a ser transmitida para os jornalistas. No Facebook, o ex-vice-presidente considerou o acto de Filipe Anacoreta Correia “absolutamente ilegal e inacreditavelmente arbitrário”. “Nunca tinha vivido tal coisa num partido fundador da própria democracia portuguesa”, escreveu naquela rede social.

Depois da votação da ordem de trabalhos, o líder da distrital de Lisboa, João Gonçalves Pereira, considerou que houve uma “violação dos estatutos” do partido.

A questão do modo de votação (por escrutínio secreto ou nominal) tornou-se num imbróglio jurídico já que tanto os apoiantes da direcção como os de Adolfo Mesquita Nunes consideram que pode influenciar o resultado da votação da moção de confiança. Os apoiantes do challenger do actual líder pediram também ao conselho de jurisdição nacional que se pronuncie sobre se, para convocar um congresso extraordinário, é preciso que seja aprovada uma moção de censura – e a demissão imediata da comissão política nacional – como defende o presidente do conselho nacional.