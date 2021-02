O pior desperdício

Poderiam os programas de vacinação contra a covid-19 ser apenas um factor de alívio e optimismo? À primeira vista, não faltariam razões para acreditar que sim. Uma delas (rufem os tambores a preparar a surpresa) é esta: se há programas de vacinação, é porque há vacina. Para além disso, um programa de vacinação, que pode facilmente ser construído com base em critérios médicos e científicos consensuais, não é coisa que tenha de inspirar grandes opiniões e polémicas. E isso é sempre uma promessa de acalmia no ambiente geral. Num tempo de ciclos noticiosos torrenciais, divergências afiadas e controvérsias cansativas sobre tudo e sobre nada, falar de programas de vacinação seria como um intervalo consolador, para recarregar as baterias à espera de outros temas mais propícios ao pugilato cívico.