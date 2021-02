O caso exemplar do Hospital da Cruz Vermelha

A polémica em torno da demissão de Francisco Ramos colocou o Hospital da Cruz Vermelha (HCV) na ordem do dia. Vale a pena olhar para ele, para percebermos a forma como o Estado tudo coloniza, como o Partido Socialista tudo controla (sim, se o PSD estivesse há tanto tempo no governo era igual), e como o poder neste país se exerce sempre em circuito fechado, com base em conhecimentos, amizades e compadrio.