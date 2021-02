A ameaça do Movimento Zero

Num comunicado difundido a 4 de Fevereiro no Facebook do Movimento Zero, é feito um apelo às polícias para não procederem a autos de contraordenação, nem a detenções. A justificação é que “estando os nossos concidadãos envolvidos num décimo - vulgarizado - estado de emergência, esta situação impõe, a nós que somos os responsáveis pelo garante dos direitos e liberdades individuais, saber reconhecer o lado da sóbria razão”.

Significa isto que o Movimento Zero está a apelar à desobediência civil da PSP e GNR no sentido do não cumprimento da lei no que respeita ao controle de situações violadoras do estado de emergência. Trata-se de uma posição gravíssima deste movimento inorgânico de extrema-direita, que ao dar cobertura às práticas dos grupos negacionistas, constitui uma ameaça à saúde pública.

Pedro Abreu, Lisboa

A execução orçamental

Do que se vai sabendo das contas nacionais do exercício de 2020, ficamos com a sensação de que, na generalidade, o país poderia estar um pouco melhor do que está. Pouco importam, para já, considerações conceptuais sobre contabilidade pública e contabilidade nacional. Para o cidadão comum, trucidado permanentemente pelos noticiários catastróficos a que assistimos diariamente, seja no aumento do número dos infectados pelo novo coronavírus, seja pelas intermináveis filas de ambulâncias à porta das urgências hospitalares (um mínimo de organização reduziu-as num ápice…), o que interessa é saber como se conseguiram bons resultados no défice da execução orçamental. Em parte, devemo-los ao volume de receitas, graças a uma deterioração da economia menos grave do que a prevista, mas também ao total das despesas, que não subiram aonde se previu e, provavelmente, aonde seria preciso. Se se tivesse gasto o necessário, talvez fôssemos poupados ao espectáculo deprimente que foi o estertor de alguns dos segmentos do SNS, com constantes e vergonhosos anúncios de ruptura dos serviços, alguns dos quais nitidamente exagerados. Como quer que seja, presenciámos os contraccionistas do costume manejando a batuta das Finanças, ao som da música lamurienta e pequenina do costume.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

As vagas mortíferas de covid na Europa

Um dos dados de maior rigor estatístico para avaliar a gravidade da pandemia é o número de óbitos por país, medido como taxa de mortalidade em relação ao número de habitantes. Portugal susteve bem a primeira vaga, muito melhor do que a Bélgica, Holanda, Espanha, Itália, França, Suíça e Inglaterra. Na segunda vaga, mais acentuadamente em Dezembro e Janeiro, Portugal, com 13.500 mortes (a 4 de Fevereiro), perdeu a boa posição conquistada na primeira fase, acompanhado pela onda gigante que varreu de novo a Espanha (60.370 mortes ), Itália (90.241) e Inglaterra (109.335), França (77.595) e até a Alemanha multiplicou por 6 o número de óbitos da primeira onda (60.482). Um país muito desenvolvido como a Suíça teve uma forte segunda vaga a somar à primeira, registando um total, à data referenciada de 4/02, de 9500 óbitos. A Bélgica está em primeiro lugar na taxa mortalidade europeia, com mais de 21 mil mortes para 11, 5 milhões de habitantes. Dos nórdicos, o pior foi a Suécia experimentalista (11.939). Os países do leste da Europa foram poupados à primeira vaga. Na segunda, uma onda gigante varreu a República Checa (16.826 mortes), a Polónia (38.344) e a Hungria (12.832).

A prevenção intermitente, os costumes avessos à prudência, a economia em sobressalto, a habituação e descaso, no Verão e na retoma outonal, fizeram do continente um pasto para o vírus galgar e produzir picos mortíferos. Esperemos que as vacinas resultem na luta contra esta peste do século XXI.

José Manuel Jara, Lisboa

Os deuses devem estar loucos

No passado dia 1, Miguel Coelho ("Os deuses devem estar loucos") interroga-se no PÚBLICO sobre a racionalidade das políticas monetárias em curso (Europa e EUA) que expandem non-stop a massa monetária; e estranha a aparente despreocupação dos investidores com a capacidade dos países respeitarem os compromissos com as dívidas públicas. Aponta ainda a anormalidade dos juros negativos.

No mesmo dia, Alastair Crooke, na Strategic Culture Foudation, reflectia sobre dinâmicas políticas e económicas em curso, e identificava uma dinâmica hegemónica, logo sem escapatória, no âmbito económico, em que os mercados (e as taxas de juro) já não funcionam livremente mas são geridos pelo Tesouro, o valor dos activos já não se relaciona com os rendimentos ou lucros, o oligarquismo monopolista substituiu o capitalismo empresarial e a inovação e as pequenas empresas foram esmagadas, e que as emissões de moeda e dívida deixaram de ser limitadas por considerações prudentes.

A ausência de escapatória resultaria da recusa dos bancos centrais de arriscarem o crash, caso tentem conter a espiral expansionista. Ou seja, estamos todos num comboio sem travões, e não há nada que as lideranças políticas possam fazer, parece avisado concluir.

Pedro Gonçalves, Maia