O poder da China num mundo pós-americano

1. Os sinais de que estamos a entrar num mundo pós-americano são cada vez mais evidentes. Existem no plano político, económico, militar e tecnológico. São observáveis quer no hard power, que é um poder de coerção assente sobretudo na força militar, mas engloba outros instrumentos políticos e económicos como a capacidade aplicar sanções de forma eficaz; quer no soft power, que é essencialmente um poder de atracção e de sedução com múltiplas facetas, que vão desde o comércio à cultura, passando pelo modelo político e institucional. É ainda necessário clarificar que a expressão mundo pós-americano é aqui usada de forma neutra, para caracterizar um mundo onde os EUA estão a perder terreno como potência global sem rival à altura. Todavia, não significa que deixaram de ser a maior potência militar e/ou económica, ou que uma outra grande potência, o caso mais óbvio é o da China, os irá substituir automaticamente na hegemonia global, ocupando a posição por estes detida desde a II Guerra Mundial. Embora essa seja uma possibilidade em aberto, só nos próximos anos — ou talvez mais provavelmente décadas —, existirá uma percepção clara sobre o resultado da enorme transformação de poder em curso e sobre a forma como o mundo se irá reconfigurar. Para já, importa olhar para os acontecimentos que podemos observar e analisar as suas implicações.