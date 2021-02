Centro Comercial Fórum Barreiro está à venda por 26,5 milhões de euros

Unidade com 90 lojas, restauração e cinema é propriedade do Millennium BCP.

O Fórum Barreiro, unidade comercial localizada no centro desta cidade, na margem sul do Tejo, está à venda, pelo valor de 26,5 milhões de euros. A oferta de venda está anunciada em plataformas electrónicas imobiliárias e foi confirmada pela PÚBLICO.

“Com uma arquitectura moderna e enquadrado num complexo residencial, o Centro Comercial Fórum Barreiro localiza-se na parte norte da cidade do Barreiro e encontra-se em actividade. É composto por 90 lojas de onde se destacam zonas de restauração, cinema, ginásio, supermercado e 4 salas de cinema. Capacidade de estacionamento para 700 veículos”. É assim que o imóvel é apresentado aos potenciais interessados, no mercado imobiliário.

Inaugurado em Novembro de 2008, o Fórum Barreiro, que ocupa uma área de 17,7 mil metros quadrados, está em pleno funcionamento, embora muitas lojas estejam encerradas ou com limitações, devido aos condicionalismos impostos no âmbito do estado de Emergência decorrente da pandemia de covid-19. Mesmo assim vários estabelecimentos, como é o caso do supermercado Pingo Doce no primeiro piso, continuam em actividade.

O imóvel é propriedade do Millennium BCP, que já o tinha colocado à venda noutra fase, bem anterior à pandemia, em Julho de 2009. Questionado pelo PÚBLICO sobre esta intenção de venda, o banco não comenta.

A administração do centro comercial está a cargo da MVGM, empresa holandesa de gestão de activos imobiliários que entrou no mercado nacional em Dezembro de 2019, logo com uma carteira de 75 projectos, avaliada em 1.100 milhões de euros e repartida entre escritórios, centros comerciais e residencial, num total 850 mil metros quadrados.

A MVGM está entre as cinco maiores empresas de gestão imobiliária da Europa, tendo, em Novembro de 2019, reforçado fortemente a sua quota de mercado, ao comprar o negócio da JLL na Holanda, Alemanha, Roménia, Eslováquia, República Checa, Bélgica e Luxemburgo, e, depois, em Dezembro, também em Portugal, Espanha e Polónia.

Em Portugal, além do Fórum Barreiro e do Campera Outlet (no Carregado), a empresa tem a gestão do Palácio Sotto Mayor (Lisboa), o Ferrara Plaza (Paços de Ferreira), o Edifício da NOS (Lisboa) e do Edifício Zenith (Oeiras).

Nessa altura, o Managing Director da MVGM Portugal, Miguel Kreiseler, disse aos jornalistas que o objectivo da empresa é ser “líder de gestão imobiliária na Europa”, “triplicar o volume de negócios” e “aumentar o impacto no mercado português”.

Região em mudança

A propriedade dos centros comerciais na região de Setúbal tem passado de mãos com bastante frequência. Quase todos os grandes centros comerciais já mudaram de proprietários pelo menos uma vez e alguns mais do que uma vez. Os fóruns Almada e Montijo já foram transaccionados mais do que uma vez, em operações de fundos de investimento. No caso do Fórum Montijo, a última aquisição foi em 2019, quando a propriedade passou para o grupo Auchan, detentor também do Alegro Setúbal.

Depois da aquisição do Fórum Montijo, a Ceetrus – empresa da Auchan Holding detida pela macro-cadeia económica de origem francesa Associação Familiar Mulliez (AFM) – mudou o nome do centro comercial para Alegro Montijo.

O “campeão” de mudança de donos é o Freeport Alcochete. Inaugurado em 2004, foi vendido, em 2014, pelo grupo norte-americano Carlyle Group aos britânicos da Hammerson, através da sua participada VIA Outlets.

Em 2020, o centro comercial, que, entretanto, mudou de nome para Freeport Lisboa Fashion Outlet, ficou nas mãos de gestora holandesa APG, que é também uma das compradoras de parte do capital da Brisa. A gestora de fundos de pensões comprou os 50% que ainda não detinha na Via Outlets, empresa detentora do Freeport.

O BPlanet Retail Parque, embora mais recente, também já foi vendido uma vez. Inaugurado em finais de 2010, foi adquirido em Julho de 2019 pelo fundo de investimento imobiliário alemão AM Alpha.