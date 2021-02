Bio Casais: Os cogumelos shiitake que não param de crescer em Paredes de Coura

O silêncio é interrompido apenas por umas gotas de água de nascente. O interior da estufa parece um bosque de jenga, piras de toros de madeira metodicamente alinhados de onde brotam de modo incessante cogumelos shiitake — palavra de origem japonesa que aglutina shii (uma árvore parecida com o carvalho) e take (cogumelo). “Querem calorzinho”, diz Andreia Lopes, que procura manter o seu “bosque” no lusco-fusco, entre os 18 e os 23 graus, “nem muito calor, nem muito frio, nem meia-luz nem muito escuro”. Colhê-los “é como ir à floresta”.