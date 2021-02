As minhas desgraças com o picante

Filho de um produtor de vinho da ilha de São Miguel, quando uma família da Ribeira Grande vinha abastecer-se a Vila Franca do Campo, o dia era de festa. O aroma a morango do vinho de cheiro a sair do tonel (cheiro magnífico que o João Paulo Martins ainda não apanhou mas ainda tenho esperança de tal acontecer um dia), os petiscos que a minha mãe preparava, as histórias que se contavam, os abraços e as juras de amizade eterna (em particular ao final do dia), tudo isso encantava um miúdo de dez anos.