Após acordo da TAP com pilotos e pessoal de terra, tripulantes têm “base de entendimento”

Houve avanços nas negociações, mas Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil diz que “eventual acordo entre as partes não está finalizado”. Hoje, há nova reunião com a administração da TAP.

Depois de uma reunião que durou “mais de dez horas”, e que terminou esta madrugada, o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) enviou um curto comunicado onde deu conta que “ficaram estabelecidas as bases para a concretização de um documento” o qual, depois de finalizado, será entregue aos associados do sindicato para votação.

Já esta tarde, o SNPVAC clarificou que apenas ficou definida “uma base de entendimento”, e que o “documento final onde eventualmente poderá ficar plasmado o eventual acordo entre as partes não está finalizado”. Assim, haverá ainda este sábado uma nova reunião entre a direcção do sindicato e a administração da TAP.

Até ao momento, já houve “fumo branco” entre a transportadora aérea e o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC), e sindicatos ligados ao pessoal de terra, para avançar para um acordo de emergência, de carácter temporário. No entanto, terão ainda de ser validados pelos seus associados.

Se forem votados favoravelmente, estes vão substituir os acordos que foram suspensos, após as empresas do grupo TAP terem sido consideradas como estando em situação económica difícil, e deverão vigorar até 2024, período em que se espera que acabe o plano de reestruturação e o apoio estatal que está a ser negociado com a Comissão Europeia. Em paralelo, sindicatos e TAP começam já este trimestre conversações com vista à revisão integral do acordo de empresa.

Uma das novidades é a subida do patamar a partir do qual incidem os cortes nos salários, e que passou de 900 euros para 1330 euros. Assim, num salário de 2000 euros, o corte aplicado será de 167,5 euros (8,4% do vencimento total) e não de 275 euros (13,8% do total).

No caso dos pilotos, o acordo abrange 1252 pilotos e prevê a redução salarial de 50% (2021), de 45% (2022), de 40% (2023) e de 35% (2024), correspondendo “a uma redução transversal a todos os trabalhadores da TAP no montante de 25%, e um adicional de 25% em 2021, [de] 20% em 2022, [de] 15% em 2023 e [de] 10% em 2024, que visa a manutenção de postos de trabalho”, e com efeitos retroactivos a 1 de Janeiro deste ano.

Cortes nos postos de trabalho

Segundo a nota enviada pelo SPAC aos seus associados, citada pela Lusa, o acordo que será votado pelos pilotos “é complementar das medidas voluntárias que serão adoptadas pela empresa”, como rescisão por mútuo acordo, reformas antecipadas e trabalho a tempo.

Na eventualidade de não se atingir o número de pilotos definido no plano de reestruturação, diz o documento, “a empresa terá que recorrer a medidas alternativas para atingir esse dimensionamento, nomeadamente em sede de cessação de contratos de trabalho”. Assim, mantém-se o cenário de despedimento colectivo na empresa.

O acordo de emergência estipula ainda que “a contratação externa a empresas pertencentes ao Grupo TAP passa a ser de até 21 aeronaves”, e que, até 2024, “a necessidade de pilotos na Portugália deve ser suprida com a admissão de pilotos da TAP, S.A. mediante transferência definitiva ou a cedência ocasional, sem limitação de duração, sendo aplicáveis as condições de trabalho previstas para os pilotos da Portugália”.

“As partes obrigam-se”, refere ainda o documento citado pela Lusa, “a encontrar as medidas que permitam atingir as metas orçamentais relativas à massa salarial referente ao ano de 2025 (173 milhões de euros) de acordo com os termos e pressupostos do plano de reestruturação da TAP transmitidos ao SPAC, comprometendo-se igualmente a envidar os melhores esforços para o cumprimento do que for definido para os anos subsequentes, de forma a garantir a sustentabilidade da empresa”.

“Nunca é uma vitória"

Por parte do pessoal de terra, o SITAVA já afirmou que “todas as cláusulas que inicialmente a TAP tinha intenção de suspender ficaram garantidas e em vigor”. Assim, vão manter-se, por exemplo, os seguros de saúde.

“Apenas aceitámos a suspensão temporária das carreiras profissionais durante a vigência do acordo”, referiu José Sousa, secretário-geral do SITAVA. Também aqui houve alterações, uma vez que o corte será de 25% durante os anos de 2021, 2022 e 2023, descendo para 20% em 2024, último ano em que irá vigorar o apoio estatal à transportadora aérea, e este acordo. Até aqui, a ideia era o corte de 25% vigorar durante todo o período em causa.

“Nunca é uma vitória quando somos obrigados a aceitar reduções nos rendimentos dos trabalhadores, mas, tendo em atenção o ponto de partida, consideramos que conseguimos mitigar e muito, as intenções da empresa e do Governo”, afirmou o SITAVA num comunicado. Quanto a outras matérias como o ajustamento da força de trabalho, jamais o SITAVA se comprometeria com qualquer coisa desse tipo. O que ficou plasmado no acordo que assinámos é que a TAP colocará à disposição dos trabalhadores medidas voluntárias a que os trabalhadores poderão aderir, e assim, se for do seu interesse, poderem beneficiar em termos individuais”, referiu este sindicato.

Já a plataforma de sindicatos (SE, SERS, SIMA, SINTAC, SQAC e STHA), dirigida por André Teives, destacou em comunicado que este foi um acordo “negociado em condições atípicas e muito difíceis”, e alcançado “após cinco longas e intensas reuniões” com a TAP. Entre os pontos destacados por esta estrutura representativa dos trabalhadores está o “congelamento de todas as cláusulas de expressão pecuniária” até ao final de 2024 e a “manutenção do período de trabalho”.

Por parte do SITEMA (ligado à área da manutenção), este aguardava o envio do número concreto de trabalhadores que a TAP considera excedentários para concluir o processo negocial. Mesmo assim, marcou para a tarde de quinta-feira uma reunião dos seus associados, durante a qual este sindicato ia apresentar a proposta mais recente da empresa.

Sem acordos de emergência, a TAP podia aplicar, de forma unilateral, acordos sucedâneos, válidos até ao final do período do apoio à transportadora.

Além de medidas como o corte dos salários, a estratégia para reduzir os custos engloba a redução do número de trabalhadores. O cenário inicial apontava para menos 2000 postos de trabalho, mas o número final está interligado com as poupanças dos acordos de empresa e de como correr o programa de adesões voluntárias (que ainda não foi apresentado).

O objectivo do grupo TAP, liderado por Miguel Frasquilho (presidente do conselho de administração) e Ramiro Sequeira (presidente executivo), é ter já este ano um custo com salários reduzido em cerca de metade face a 2019, ou seja, da ordem dos 385 milhões de euros, mantendo depois a pressão nos vencimentos, e em outros custos, pelo menos até 2024 (com intenções de manter alguns efeitos após esse ano).