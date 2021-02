Lance com Nanu, no Belenenses SAD-FC Porto, não é penálti

Numa jornada com inúmeras situações e casos de jogo, subiram de tom as críticas ao sector da arbitragem. Se irei sempre compreender o rótulo e a adjectivação da incompetência relativamente ao desempenho de um árbitro, irei sempre condenar a falta de respeito, de educação e, sobretudo, o insulto. Destruir o sector da arbitragem através da ofensa é destruir o futebol na sua essência perante quem o subsidia, financia e alimenta. Sabemos que errar é humano mas no nosso futebol mais humano ainda é atribuir o erro aos outros.