Com metade do campeonato cumprido, quem “arrasa” é Rúben Amorim

Se o treinador do Sporting concluiu a primeira volta com o melhor registo dos “leões” nos últimos 70 anos, Jorge Jesus, no Benfica, e Sérgio Conceição, no FC Porto, nunca tinham feito pior.

Aconteça o que acontecer até 16 de Maio, a data em que está previsto realizar-se a 34.ª e última jornada da I Liga, a época 2020/21 ficará para a história do campeonato português pela sua singularidade. Condicionada por uma pandemia, a duração das 17 rondas iniciais foi encurtada em cerca de 15% em relação à temporada anterior, mas os 140 dias que separaram o início e o fim da primeira volta não ficaram apenas marcados pela ausência de público nas bancadas ou pelo enorme constrangimento provocado pela covid-19, que deixou jogadores em isolamento e treinadores sem saber com quem podiam contar. A primeira metade desta época, ficará igualmente na história pelo inverter de papéis entre Sporting e Benfica, com o FC Porto novamente pelo meio.

Quando, a 3 de Agosto, Jorge Jesus foi apresentado no Benfica, as restrições impostas pela pandemia não impediram um regresso com muita “pompa e circunstância” do treinador que tinha acabado de ganhar tudo no Brasil. Apoiado por Luís Filipe Vieira, um presidente que prometia “um novo ciclo” e a “hegemonia completa do futebol português”, Jesus foi Jesus, e colocou a fasquia bem alta: “Vamos fazer uma grande equipa e arrasar.”

Também na margem Sul do Tejo, a cerca de duas dezenas de quilómetros, o ambiente era bem diferente. Contestado de forma veemente por uma margem significativa e ruidosa de adeptos, Frederico Varandas tinha prescindido de alguns dos pesos-pesados do plantel na temporada anterior (Acuña, Wendel e Vietto), investido pouco mais de 10% do valor que o rival da Segunda Circular tinha investido em reforços, e colocado todas as fichas numa aposta de alto risco, que tinha feito cinco meses antes: Rúben Amorim, o treinador mais caro de sempre no futebol português (terceiro a nível mundial), assumido adepto do principal rival.

Para Varandas, Amorim era, no entanto, mais do que um treinador. Era “o homem escolhido para liderar o projecto desportivo” que “ia potenciar e criar valor”: “Acreditamos que o treinador certo num ano valoriza um plantel em 30 milhões de euros.”

Inversão e papéis

Bastaram menos de cinco meses e 17 jornadas de campeonato, para virar a realidade dos dois clubes do avesso. Se em Alvalade a preparação desta época começou em Março e Amorim teve tempo para moldar uma equipa à sua imagem com contratações cirúrgicas de jogadores que se tinham destacado na I Liga (Pedro Gonçalves, Nuno Santos e Tabata) e de outros com muita experiência ao mais alto nível (João Mário, Antunes, Adán e Feddal), na Luz havia uma mão cheia de reforços que não tinham sido escolhidos pelo treinador (Pedrinho, Otamendi, Vertonghen, Todibo e Helton Leite) e os que eram apostas claras de Jesus (Gilberto e Everton) tinham que se deparar com uma realidade completamente diferente da que estavam habituados, numa época jogada em contra-relógio, quase sem tempo para treinos ou adaptações.

O resultado de tudo isto, com metade da corrida no campeonato cumprida, é Amorim a fazer a melhor primeira volta do Sporting em 70 anos e um Benfica à beira do abismo, superando os piores registos de Jesus no clube.

Com o triunfo na Madeira, contra o Marítimo, os “leões” concluíram as primeiras 17 jornadas com seis pontos de vantagem para o segundo lugar (FC Porto), uma distância que só se tinha registado por duas vezes na história do clube - em 1946/47 e 1950/51.

Se Amorim conseguiu “arrasar” o registo sportinguista da primeira volta da última época com Marcel Keiser e Jorge Silas (mais 16 pontos), Jesus repetiu o que de pior tinha feito num “grande”. Em 2016/17, a época do tetra do Benfica, o Sporting terminou a primeira volta com os mesmos 34 pontos que as “águias” têm agora, menos 14 do que Bruno Lage tinha a meio do último campeonato.

Aumentar

O pior Sérgio Conceição

Se entre Sporting e Benfica a inversão de papéis após a primeira volta das últimas épocas é um facto, para o FC Porto mantém-se quase tudo na mesma. Tal como há um ano, Sérgio Conceição inicia a segunda parte da I Liga na vice-liderança, a uma distância significativa do principal rival: na época passada estava a sete pontos do Benfica; nesta está a seis do Sporting.

O registo até pode ser um bom prenúncio para os “dragões”, que em 2019/20 conseguiram recuperar e foram campeões, mas desde que lidera o FC Porto, Conceição nunca tinha somado tão poucos pontos (39) nos primeiros 17 jogos.

No resto do pelotão, os dois rivais minhotos (Sp. Braga e V. Guimarães) apresentam um rendimento claramente superior ao da última temporada (os bracarenses têm mais nove pontos; os vimaranenses podem ficar com mais oito, se venceram o jogo em atraso com o Farense), mas o destaque, à semelhança do que acontece entre Sporting e Benfica, é a troca de papéis entre Famalicão e Paços de Ferreira.

Há um ano, os famalicenses eram a surpresa do campeonato e, com 31 pontos, fechavam o pódio, à frente do Sporting - os pacenses ocupavam um “aflito” 15.º lugar, com apenas 16 pontos. Agora, é o Paços que ameaça os “grandes” e olha de igual para igual como Benfica, enquanto o Famalicão corre o risco de cair para último, se o Farense pontuar no jogo que tem em atraso.