Arsenal volta a perder na Liga inglesa

Tal como o Benfica, o Arsenal, com quem as “águias" jogam na próxima semana para a Liga Europa, atravessa um mau momento de forma e neste sábado somou a segunda derrota consecutiva e terceiro jogo sem vencer na Liga inglesa de futebol, ao cair no campo do Aston Villa, por 1-0, na 23.ª jornada. Com este resultado, os “gunners" continuam longe dos lugares europeus.

Em Birmingham, um golo de Ollie Watkins, logo aos dois minutos, acabou por decidir a partida, num encontro em que o internacional português Cédric Soares foi titular na formação londrina (foi substituído aos 65’ pelo norueguês Odegaard, reforço de Inverno da equipa).

Destaque ainda para a estreia no Arsenal do guarda-redes Mathew Ryan, contratado ao Brighton durante o mercado de Inverno. O australiano rendeu o alemão Leno, habitual titular, que estava castigado.

Com este novo desaire, o Arsenal segue no 10.º posto da Liga inglesa, com 31 pontos, a sete dos lugares de acesso às provas europeias, enquanto o Aston Villa subiu a oitavo, com 35.

Os “gunners”, que esta temporada têm mais derrotas do que vitórias na Premier League, defrontam o Benfica em 18 de Fevereiro, em Lisboa, na primeira mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa. O segundo duelo está agendado para 25, em Londres.