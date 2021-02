Bailarino português António Casalinho premiado em Lausanne

O jovem bailarino português António Casalinho foi este sábado duplamente distinguido com o Prémio de Interpretação Contemporânea e uma bolsa de estudo na competição internacional de bailado Prix de Lausanne, na Suíça.

António Casalinho, de 17 anos, foi um dos seis jovens finalistas distinguidos com bolsas pela 49.ª edição do prémio, à qual concorreram inicialmente 82 bailarinos, tendo 78 chegado à fase competitiva e 20 à final que decorreu hoje, com os candidatos a apresentarem-se online.

O Prémio de Interpretação Contemporânea foi atribuído pelo júri a António Casalinho e ao bailarino brasileiro Rui Cesar Cruz.

Casalinho, que parte do público português conhecerá enquanto vencedor do concurso Got Talent Portugal de 2017, começou a dançar aos oito anos e desde então tem sido distinguido em várias competições internacionais, entre elas o norte-americano Youth America Grand Prix e o Beijing International Ballet and Choreography Competition, um dos mais importantes concursos de dança da China.

Entre os seis jovens galardoados com uma bolsa de estudos está ainda outro bailarino brasileiro, Andrey Jesus Maciano, que recebeu também o Prémio de Melhor Jovem Talento.

Os seis distinguidos com bolsas terão a possibilidade de escolher uma escola ou companhia de dança parceiras do Prix de Lausanne.

O júri deste ano foi presidido por Richard Wherlock, coreógrafo inglês que dirige a companhia de dança do Teatro de Basileia.

Os bailarinos portugueses António Casalinho, Francisco Gomes e Laura Viola tinham sido seleccionados para a competição internacional de bailado deste prémio, entre candidatos oriundos de 20 países. Os três portugueses são do Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez, em Leiria. Concorreram ainda dois alunos estrangeiros provenientes da mesma escola: o italiano Giulio Diligente e a britânica Maia Roberts.

A 49.ª edição do Prix Lausanne decorre desde 31 de Janeiro e termina oficialmente no domingo, embora as finais se tenham realizado já este sábado.

O Prix de Lausanne, um dos mais importantes concursos europeus para jovens bailarinos, foi criado em 1973 e é gerido pela Fondation en Faveur de L'art Chorégraphique.

Na 48.ª edição, a bailarina portuguesa Catarina Pires, da Academia de Dança de Zurique, recebeu o prémio “favorita do público”.