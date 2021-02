After Clash! e o Noir da Companhia de Dança de Almada

Com o termo do projecto Clash! - When Classic and Contemporary Dance Collide and New Forms Emerge, a Companhia de Dança de Almada promove um debate onde reflecte sobre os frutos artísticos desta parceria e os desafios da dança no mundo contemporâneo. No programa está também a apresentação da peça Noir, acompanhada de vídeos do processo de criação e entrevistas à equipa de produção e aos protagonistas. O encontro, de entrada gratuita, está marcado para sábado, dia 6 de Fevereiro, às 16h, nos canais digitais da companhia (YouTube, Facebook e Instagram) e fica acessível durante 48h.

Iniciado em 2019, com coordenação da Sapienza Università di Roma, o projecto teve como foco principal o estudo do estado da arte na Europa e assentou no trabalho conjunto de cinco companhias: Balletto di Roma (Itália), 420PEOPLE (República Checa), Companhia de Dança de Almada (Portugal), Derida Dance Center/Art Link Foundation (Bulgária) e Polish Dance Theatre (Polónia).

É com elas que é feito o encerramento oficial do Clash!, a 17 de Fevereiro, numa conferência online com transmissão no site.