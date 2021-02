Quando Clarice Lispector escreve, “ela é uma bruxa”

A professora de literatura Nádia Battella Gotlib diz que teve uma overdose de Clarice Lispector (1920-1977) no final do ano passado quando se comemorou o nascimento da grande autora de origem ucraniana que se naturalizou brasileira e viveu em Maceió, Recife e Rio de Janeiro, mas também nos Estados Unidos e em vários países europeus. Autora de Clarice – Fotobiografia (Edusp/Imprensa Oficial de São Paulo), com mais de 800 imagens (2008), lançado em Portugal em 2009, e da biografia Clarice, uma vida que se conta, editado no Brasil pela Ática em 1995 e, mais recentemente, pela Edusp, Nádia lembra numa conversa telefónica a agitação que foi, apesar da pandemia por Covid–19.